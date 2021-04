Tras el tuit fallido de Bullrich, Juntos por el Cambio pide informes sobre la vacuna china Sinopharm

El exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, confirmó este lunes el pedido de información ante la Cámara baja para conocer la efectividad de la vacuna china Sinopharm

Junto a otros Diputados de @juntoscambioar hemos solicitado al poder ejecutivo que brinde información sobre la efectividad de la vacuna china #Sinopharm pic.twitter.com/XjnzCvmAsv — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 12, 2021

La economía se vuelve a resentir y el gobierno no ayuda a quienes ya sufren la segunda ola de la hiper recesión. Expliquen por qué no compraron la vacuna de Pfizer, pero sí 4 millones de la China, que inmuniza a medias. ¿A esto llaman cuidar a los argentinos? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 12, 2021

"Junto a otros Diputados de Juntos por el Cambio hemos solicitado al poder ejecutivo que brinde información sobre la efectividad de la vacuna china Sinopharm", anunció el presidente la Unión Cívica Radical (UCR) en redes sociales.El documento insta al Ministerio de Salud "o cuaquier organismo que considere", a dar detalles del fármaco contra el Covid 19 que se aplica en el país desde febrero, sobre una serie de puntos: porcentaje de inmunidad con una sola dosis, plazo en que ocurre, evidencia científica y consecuencias por retraso de la segunda aplicación.El pedido de información se da tras los resultados que publicó la Universidad Chile sobre la vacuna Sinovac, otro fármaco que sólo alcanzó un 3% de efectividad en la primera fase del análisis y fue el utilizado en el país trasandino."La vacuna Sinopharm no es la misma que la Sinovac", enfatizó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, al ser consultado por el compuesto chino."La vacuna Sinopharm no es la misma que la Sinovac. La vacuna china que se aplica en Argentina protege muchísimo más que la vacuna de la que hoy habla China", continuó.En tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, puso en duda la efectividad de Sinopharm. "La economía se vuelve a resentir y el gobierno no ayuda a quienes ya sufren la segunda ola de la hiper recesión. Expliquen por qué no compraron la vacuna de Pfizer, pero sí 4 millones de la China, que inmuniza a medias. ¿A esto llaman cuidar a los argentinos?", apuntó la líder de Juntos por el Cambio en referencia a un artículo de Clarín que hablaba de declaraciones de un funcionario chino sobre la vacuna Sinovac - que se inocula en Chile y Uruguay, entre otros - y no sobre la Sinopharm - usada en Argentina -.