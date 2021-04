Cepa Buenos Aires: el Malbrán desestimó versiones y aclaró que aún "no existe" una variante local de coronavirus

el Instituto Anlis-Malbrán aseguró que "no existe" una supuesta variante "Buenos Aires" del coronavirus y detalló que por la multiplicidad de factores que influyen en las mutaciones de los virus "no se puede saber por adelantado cuál va a ser el grado de esa mutación"

A través de un comunicado,De este modo, el establecimiento científico que depende del Ministerio de Salud de la Nación desmintió versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre una supuesta aparición de la variante autóctona del virus Sars CoV-2., detalló el Instituto. Y agregó: "Es importante entender que por la multiplicidad de factores que influyen en las mutaciones de los virus no se puede saber por adelantado cuál va a ser el grado de la mutación como tampoco el impacto clínico y epidemiológico de posibles nuevas variantes".El Malbrán destacó que trabaja activamente en la vigilancia genómica del virus "reportando al Ministerio de Salud de la Nación los resultados obtenidos de muestras secuenciadas para evaluar las variantes que circulan en nuestro país” .Precisaron que una variante "tiene una o más mutaciones que la diferencian de otras variantes del virus en circulación y estas mutaciones pueden presentarse en sitios determinantes para la infectividad y respuesta inmune de los hospedadores".Para el Malbrán surgen en este contexto "algunas variantes que son consideradas prioritarias o de preocupación, debido a la posibilidad de presentar diferencias en la transmisibilidad, prevalencia, severidad y el reconocimiento de anticuerpos" y que, en consecuencia, "se monitorean a nivel mundial y en nuestro país, a través de la secuenciación del genoma viral".Explicaron que entre ellas están las variantes Manaos, Reino Unido y California que presentan más transmisibilidad y "se está evaluando el rol en la severidad de la enfermedad como también en la respuesta a las vacunas".La riesgo de que aparezca una mutación del virus de Buenos Aires fue mencionado en las últimas horas tanto por el ministro del Interior nacional,como por el titular de Salud porteño. Sin embargo,“El equipo de investigadores que hace seguimiento de las variantes del coronavirus está estudiando la posibilidad de que unas mutaciones sean locales, pero aún ese estudio no está finalizado”, publicó ese medio que le informaron desde el Instituto ANLIS/ Malbrán sobre la posibilidad de una nueva cepa “Buenos Aires”, aunque sería estudios no terminados.Por su parte, la investigadora del Conicet que lidera el Consorcio Proyecto País, Mariana Viegas, dijo que “hasta el momento no se ha detectado dentro de nuestra vigilancia genómica”. Pero contó que tienen en la mira el aumento de la frecuencia de una mutación s_L452Q que fue informado en el último reporte del consorcio.