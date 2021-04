Alberto Fernández recibirá a Rodríguez Larreta en Olivos

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se reunirán este viernes luego del pedido que elevó el mandatario porteño para analizar las nuevas restricciones que entrarán en vigencia hasta el 30 de abril y que incluye la suspensión de las clases presenciales el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA).

📞 Diego Santilli (vicejefe de gobierno CABA) en #CronicaAnunciada:"Si hay una segunda ola tendremos que parar con la presencialidad por 10 o 15 días" pic.twitter.com/Ualbbe6KHJ — Juan Amorín (@juan_amorin) February 18, 2021

Según detallo el portal Infobae, el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, fue el encargado de llamar al vicejefe de gobierno de la Ciudad, Diego Santilli luego de la conferencia de prensa de esta mañana en la que Rodríguez Larreta acusó al Presidente de "haber roto" la forma de trabajo conjunta. “No se pueden pedir audiencias por televisión”, fustigó el funcionario nacional.El nuevo cortocircuito entre la administración porteña y la Casa Rosada se originó a partir de la inahabilitación que anunció Alberto Fernández sobre la continuidad del ciclo lectivo presencial en las localidades que conforman el AMBA."Las medidas las tomé yo y no las consensué", enfatizó el Presidente en diálogo con Radio 10. La restricción había sido impulsada por los gremios docentes porteños ante el aumento de casos que se registró en los últimos días la Ciudad y que derivó en un paro de 48 horas."Las medidas que yo ayer propuse son medidas que se están aplicando en todo el mundo. Les pido a todos que reflexionen un segundo, no tengo idea cómo me enferme, pero si no estaba vacunado la hubiera pasado mucho peor", agregó el mandatario.Alberto Fernández dio un nuevo gesto de ratificación a la suspensión de las clases presenciales a través de Twitter."Si hay una segunda ola tendremos que parar con la presencialidad por 10 o 15 días", cita el fragmento de la entrevista que realizó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en Futurock radio el 18 de febrero pasado, y que el mandatario hizo retweet.Horacio Rodríguez Larreta anticipó este jueves que harán "todo lo posible para que los chicos estén en la escuela", postura que contó con el aval del expresidente Mauricio Macri, y sumó la posibilidad de presentar un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia."El miércoles, el gobierno nacional decidió romper el mecanismo de diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año", cuestionó.