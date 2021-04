El contundente estudio de The Lancet que advierte el peligro de clases presenciales ante la aceleración de contagios

la suspensión de la presencialidad como medida eventual ante el empeoramiento de la situación sanitaria encontró aval científico y, para más realidad, casos que exponen que es una medida razonable

la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF respondieron que “la escuela es un lugar seguro” e instaron a las autoridades a que la restricción dure “el menor tiempo y lo más sectorizado posible”

lo revelador ante la polémica que hoy abarca al oficialismo y la oposición, la suspensión de la presencialidad de las clases, es que la jueza Monsalve contó que la contagió su "hijo escolar"

Estoy ingresada en un sanatorio con Covid. No hay cama. Desde las 15 horas no me derivan. Sentada en una silla, destruida. Hace 30 años aporto. Contagio por hijo escolar. Soy asmática y me cuide como pocos. Nadie dice esto en los medios. @ospjn @AMFJNArgentina #nohaycamas — jimemonsalve (@jimemons) April 16, 2021

Ahora si, acostada en una cama. No importa color político, esto es vida o muerte. Ahogarte o respirar. Volver a ver a tus hijos. Hoy la comunicación en red y los que me conocen transparente y justiciera me ayudaron y confié en cada uno. Conciencia, por favor 🥺 — jimemonsalve (@jimemons) April 16, 2021

Luego de que el presidentedecretara, entre otras medidas, la suspensión de las clases presenciales en la Argentina por 15 días, con el objetivo de frenar el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus,bajo la presunta postura de "protección" irrestricta de los niños.Más allá del contraste entre esa postura en la oposición y sus resultados a la hora de gestionar la pandemia y la educación durante sus pasos por las administraciones nacional y porteña,En primer lugar,El trabajo fue realizado a mediados de marzo, cuando en Argentina ya se discutía qué hacer con la presencialidad de las escuelas ante una segunda ola que ahora ya es concreta. Coincide con el momento en el que el gobierno porteño, de la mano de Diego Santilli, todavía avalaba el cierre de colegios y la vuelta a la virtualidad si esa situación llegaba, como sucede ahora pero se oponen.El trabajo de The Lancet muestra que la vuelta de clases presenciales sin cuidados podía causar hasta 30 mil muertes más en el Reino Unido., explicó la revista científica.El estudio adquiere otra relevancia ahora que el presidente Fernández decidió suspender las clases presenciales en el AMBA por dos semanas, ante la suba de casos: el país promedia 22 mil casos diarios en los últimos 7 días, de los cuales más de 11 mil corresponden al AMBA.Ante esa decisión, encontró una mediática oposición por parte de Juntos por el Cambio, particularmente en manos de intendentes bonaerenses y de, el alcalde porteño. Con este último se reunió el jefe de Estado en la Casa Rosada, pese a que antes de entrar presentó su amparo en la Justicia para frenar la medida. Se espera una conferencia de prensa con el resultado de lo conversado.La revista cuestiona a quienes aseguran que los niños no son transmisores del virus y los acusa de tener información con muchas limitaciones. "Los cierres de escuelas primarias y secundarias se han asociado con sustanciales reducciones a lo largo del tiempo en el número de reproducción a través muchos países (incluida Inglaterra) y períodos de tiempo", sostiene.Con una cita a la Oficina de Estadísticas Nacionales de Inglaterra, también evidencia que los contagios en niños de entre 2 y 16 años se dispararon antes de las vacaciones de navidad de 2020. El artículo advierte que, de acuerdo a datos de la Universidad de Warwick y del Imperial College de Londres, si en Inglaterra reabrieran todos los colegios sin ningún tipo de cuidado podría haber 30.000 muertes.Acerca de la salud de los niños, Lancet enfatiza que una encuesta realizada por ese organismo sobre infecciones sugiere que el 13% de niños de 2 a 10 años y el 15% de aquellos de 12 a 16 años tienen al menos un síntoma persistente cinco semanas después de haber dado positivo de coronavirus. La publicación alerta que no se conocen los efectos que el virus puede tener a largo plazo en los niños y que por lo tanto es preferible evitar los contagios."Sería imprudente dejar que el virus circule en niños, con el consiguiente riesgo para sus familias", enfatiza The Lancet y agrega que la apertura puede llevar a una mayor circulación que a su vez podría dar origen a la aparición de nuevas cepas de coronavirus. El estudio asegura que una mala política de reapertura puede llevar a que el confinamiento sea aún peor y que por consiguiente los chicos deban dejar la presencialidad dejando un sistema sanitario colapsado.Ante la suspensión de las clases presenciales en el AMBA hasta el 30 de abril,Esto último quedó un tanto oculto en las publicaciones de algunos medios, que interpretaron llamativamente que ambas entidades cuestionaron la medida, cuando en realidad coincidieron con cómo Fernández ydescribieron el funcionamiento de sus protocolos que hacen a las escuelas seguras, pero los dos gobernantes agregaron el dato no contemplado de que la escolaridad en Argentina agrega alta circulación en el transporte.Además,“La ESCUELA es un lugar seguro y trabajar con niños y niñas, NO es un factor de riesgo: la responsabilidad de que continúe así recae en los adultos responsables del cumplimiento de los protocolos elaborados y en la construcción y aplicación de las medidas sociales necesarias para sostener la presencialidad, tanto en la escuela como en las familias. Es por ello que la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF instan a las autoridades a que esta decisión de la NO presencialidad escolar por las razones epidemiológicas de público conocimiento, sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible”, señalaron UNICEF y SAP en un comunicado.Principalmente, el organismo de las Naciones Unidas y los pediatras manifestaron su preocupación por el impacto en niñas, niños y adolescentes que puede traer esta medida. Tras haber estado casi todo el año pasado sin clases presenciales, realizaron un período de adaptación y ahora nuevamente permanecerán aislados del ámbito escolar.La magistradaevidenció a través de su cuenta oficial de Twitter la situación dramática que vivió en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, donde claramente el sistema de salud está cerca de la saturación: la tuvieron horas sin cama pese a tener coronavirus y ser asmática.Tras conocer su positivo de Covid-19, fue al centro hospitalario, donde permaneció sentada desde hace más de 8 horas por falta de camas y aseguró que su "cuerpo no da para más". Un medio de comunicación, incluso, quiso contactarla pero no pudo hablarles por falta de "aire ni resto físico".Sin embargo,"Estoy ingresada en un sanatorio con Covid. No hay cama. Desde las 15 horas no me derivan. Sentada en una silla, destruida. Hace 30 años aporto. Contagio por hijo escolar. Soy asmática y me cuidé como pocos. Nadie dice ésto en los medios", escribió la Presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP) y Secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica (AAJT).Según fuentes consultadas por Clarín en aval a lo que la magistrada contó en redes, ella siempre tomó extremos recaudos para evitar contagiarse, dada su condición de riesgo, pero el ingreso del virus con un hijo conviviente que contrajo la enfermedad en el camino de la escolaridad presencial es imprevisible y difícil de evitar.En ese mismo tuit, mencionó a las cuentas de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en busca de respuesta, y agregó: "No hay camas".Luego, escribió: "Expliquen Horacio Rodríguez Larreta o Alberto Fernández, con todo respeto, por qué llegamos a ésto. Me rompo el alma cada día por asegurar el derecho a la salud de mis detenidos y no puedo recibir la atención que necesito y merezco, cuando el cuerpo no da para más"."Sabemos lo que cuesta que atiendan a quienes debemos asegurar su derecho. La situación en CABA es ésta, aquí y ahora. Todos conocen mi mesura. Pero no puedo más. Esta es la realidad", expresó en respuesta a Claudia, una de sus seguidoras, quien le deseó que pueda descansar en una cama y le mandó un "fuerte abrazo".Durante la pandemia, la jueza Monsalve se manifestó duramente en contra de la Justicia de la Argentina, a través de un artículo escrito para la web de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.Luego de esas horas a la espera, confirmó que finalmente estaba "acostada en una cama". Y concluyó: "No importa color político, esto es vida o muerte. Ahogarte o respirar. Volver a ver a tus hijos. Hoy la comunicación en red y los que me conocen transparente y justiciera me ayudaron y confié en cada uno. Conciencia, por favor".