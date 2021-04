PBA aclaró la resolución sobre la ocupación de camas y la reprogramación de cirugías no urgentes por el Covid

El Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Salud, implementó un "sistema de gestión de camas" que será obligatorio para todos los efectores de salud públicos, privados y de la seguridad social que desarrollen sus actividades en el territorio de la Provincia de Buenos Aires "independientemente de su fuente de financiamiento" para atender la demanda creciente de pacientes que requieran internación por coronavirus

Esta es una herramienta beneficiosa para la integración del sistema de salud, para las y los pacientes del sistema público, privado, IOMA o PAMI. Es estratégico que en este momento de suma complejidad trabajemos de manera articulada. Acá no hay dobles intenciones: no confundan. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 21, 2021

Antey - también - publicaciones confusas que repercutieron en forma de tendencias con información falsa en redes sociales, desde la gestión bonaerense aclararon "el Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) de @BAProvincia es una herramienta que funciona desde hace un año y su objetivo es tener la información de todo el sistema de salud bonaerense para poder saber el estado de las camas y gestionar con efectividad las derivaciones".Precisaron que lo que se aplicó a través de la resolución, debido a que "el sistema está muy tenso y todas las partes" requieren "tener la información integrada para poder optimizarlo".La medida, además, establece laLa resolución fue difundida anoche con la firma del ministro de Salud, Daniel Gollán. El "sistema de gestión de camas" establece un registro centralizado para "disponer la absoluta prioridad a la atención e internación de pacientes con COVID-19, mientras que un criterio médico, no se ponga en peligro inminente la salud de las y los pacientes".Sirve además para "sostener la atención ambulatoria y las acciones de prevención, en los establecimientos de salud públicos o privados que desarrollaron sus actividades en el territorio de la Provincia de Buenos Aires durante la vigencia de la emergencia sanitaria"."Esta es una herramienta beneficiosa para la integración del sistema de salud, para las y los pacientes del sistema público, privado, IOMA o PAMI. Es estratégico que en este momento de suma complejidad trabajemos de manera articulada. Acá no hay dobles intensiones: no confundan", solicitaron, en una publicación que replicaron tanto Gollan como el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.