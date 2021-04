Trotta respaldó el DNU que suspendió las clases presenciales

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su par de Justicia, Martín Soria, elevaron este miércoles una nota en rechazo a la posición tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al no acatar el fallo de la Cámara Federal que anuló el regreso de las clases presenciales en las escuelas porteñas.

, advirtieron los funcionarios en el texto enviado al Consejo Superior de Educación Católica (Consudec); de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep); Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), y de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep).Los integrantes del gabinete nacional ratificaron las restricciones dictaminadas por elal enfatizar quepor lo cual“Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de los casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población”, continuaron.La postura de los ministros tiene lugar tras la negativa de este miércoles por parte del, de no acatar el fallo del juez federal en lo Contencioso Administrativo,, quien resolvió que las escuelas debían permanecer cerradas, tal como lo ordenó la“Estamos como siempre a disposición para acompañarlos en el esfuerzo educativo que desarrollan en condiciones tan adversas, y contamos con su compromiso para que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas; todo ello con el fin de facilitar el trabajo escolar y una satisfactoria convivencia”, concluyeron Soria y Trotta a las autoridades de las entidades educativas.