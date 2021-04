Segunda ola: El Hospital Garrahan tiene el 100% de sus salas ocupadas

al plantear las diferencias con la primera ola de coronavirus en nuestro país, si bien durante el 2020 el nivel de contagios en este grupo social fue bajo, tras las aperturas durante el verano y el inicio de las clases presenciales en todo el país, los ingresos de niños y niñas contagiados de covid-19 fueron aumentando en los distintos centros de salud

Una de las características más conocidas de estaes la baja en el promedio de edad de los contagiados y contagiadas. Por un lado porque los grupos de riesgo de mayores de 60 y 70 años en su mayoría ya están vacunados, y por el otro, porque las nuevas cepas que circulan de forma comunitaria han comprobado ser más contagiosas y de mayor virulencia para jóvenes y niños que las que circulaban el año pasado.Tal es el caso en el, especializado en pediatría y tratamiento de enfermedades de alta complejidad, donde actualmente hay 39 niñas y niños internados por coronavirus y tres de ellos en terapia intensiva. Esto señala que la ocupación de las tres salas destinadas a pacientes con coronavirus es del 100 por ciento.Vale aclarar que el Garrahan es el máximo referente a nivel nacional a la hora de tratar las enfermedades más complejas de niños, niñas y adolescentes. Y como bien se dijo,La directora de epidemiología del centro infantil,, advirtió que el hecho de tener tres niños en terapia intensiva por el cuadro de covid es una cifra “mayor” a la del año pasado, y añadió que incluso hayy que el hospital lleva atendidos unos mil niños con coronavirus desde que comenzó la pandemia, de los cuales el 47 por ciento tiene una enfermedad de base, un porcentaje que hoy se eleva al 80 por ciento en los casos de los pacientes internados.Por otra parte, en el en cuanto al, de la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades se mostraron alarmadas empero no advirtieron una ocupación preocupante que pudiera poner en riesgo la capacidad de respuesta del centro de salud.Este miércoles había 10 niños internados en ese centro de salud, dos de ellos en terapia intensiva, una cifra que alarmó a los y las trabajadoras del hospital ya que representa el doble del número habitual de diagnósticos positivos que solían tener. No obstante, ayer el infectólogo del Gutiérrez y miembro del comité de especialistas que asesoran al presidente Alberto Fernández, Eduardo López, aclaró que el nivel de contagiados, y precisó que cuentan con "disponibles.Por su parte, la Jefa de epidemiología del Garrahan Bologna dio una conferencia de prensa en la puerta del hospicio y expresó queaunque aclaró que. De los 39 niños y niñas internados, el 53 por ciento tiene entre 0 y 10 años y el 47 por ciento restante tiene entre 10 y 19 años. También hay niños más pequeños, lactantes, que están cursando la infección.Respecto de la procedencia de los chicos y chicas internados la especialista señaló quey recomendóEn resumidas cuentas los profesionales afirman que aún las instalaciones sanitarias pueden dar respuesta a más niños, pero que el aumento de contagios respecto del año pasado no puede dejar de ser una alerta para advertir lo que puede ocurrir a futuro.Es claro, que en líneas generales, las cifras de contagios en adultos no dejan dudas sobre la contundencia con la que llegó al país la segunda ola de la pandemia, pero lo que ocurre con los niños genera dudas. Sobre todo, con respecto a la atención en los hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, tanto desde el Garrahan como desde el Gutiérrez, sus autoridades dieron conferencias de prensa para explicar la situación en cada uno de ellos.En la puerta del Gutiérrez, la infectóloga y asesora presidencial Angela Gentile, señaló quey que todos ellos llegan con una patología de base que es lo que agrava su situación.