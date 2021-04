A la espera de que se liberen los fármacos de producción argentina, Estados Unidos anunció que compartirá las vacunas de AstraZeneca con el resto del mundo

Estados Unidos anunció este lunes que compartirá todas la cartera de las vacunas de AstraZeneca con el resto del mundo una vez que supere las revisiones de seguridad, por lo que se estima que un total de 60 millones de dosis podrán ser distribuidas en los próximos meses

“Dada la sólida cartera de vacunas que ya tiene EE. UU. Y que han sido autorizadas por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos por sus siglas en inglés), y dado que la vacuna AstraZeneca no está autorizada para su uso en EE. UU., No necesitamos usar la vacuna AstraZeneca aquí durante las próximas meses ”, señaló el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, a la agencia AP.De acuerdo a las precisiones del funcionario norteamericano, EE. UU. está buscando opciones para compartir las dosis de AstraZeneca con otros países a medida que estén disponible, escenario que se aceleró con el reinicio de la aplicación del compuesto de Johnson & Johson durante este fin de semana.En la actualidad se produjeron alrededor de 10 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, pero todavía no lograron sortear la revisión de la FDA para "cumplir con sus expectativas de calidad del producto", explicó Zients, aunque anticipó que ese proceso "podría completarse en las próximas semanas".En tanto, el presidente Alberto Fernández aseguró que habló "personalmente" con "todos los laboratorios y mandatarios del mundo para conseguir más vacunas", al tiempo que resaltó la "expectativa de poder producir en Argentina la Sputnik V"."Estamos esperando que AstraZeneca empiece a cumplir sus compromisos con América Latina", amplió el Jefe de Estado en diáloco con Radio 10, donde además reconoció que tuvo una "comunicación la semana pasada con el CEO", donde le manifestó su "malestar por lo que está pasando"."Argentina produjo 30 millones de principios activos y no ha vuelto la cantidad de vacunas que se comprometieron a traer", fustigó Fernández.Raja Krishnamoorthi, miembro del Subcomité de Crisis de Coronavirus del Congreso estadounidense, solicitó al presidente Joe Biden que libere los millones de dosis que su país tiene de reserva. “Cuando hay gente que las necesita desesperadamente, no podemos dejarlas guardadas en un depósito”, alertó."Hago un llamamiento respetuoso pero firme a la Administración Biden para que libere millones de dosis de AstraZeneca para los países más afectados por la propagación del Covid-19, incluyendo a India, Argentina y potencialmente otros”, publicó el funcionario en su página web.