Municipio a municipio: cómo quedó el mapa de fases en la Provincia

En los últimos días la estrepitosa subida en los casos positivos de Covid-19 y en la ocupación de camas del sistema sanitario bonaerense modificó las medidas adoptadas por diversos distritos y por consiguiente cambió el mapa de fases aplicado en toda la Provincia de Buenos Aires como estrategia para la aplicación de medidas contra el avance del virus. Hoy no quedan municipios en Fase 5 y 40 de ellos se encuentran en Fase 2, una de las más restrictivas.Según lo publicado por la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, de la que se encuentra a cargo Carlos Bianco, en el Boletín Oficial de este miércoles, ya no quedan municipios en Fase 5 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y 40 de ellos ya se encuentran en Fase 2, donde las restricciones son más duras.Dentro del listado de fase 2 que anexo el gobierno bonaerense se ubican Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Bolívar, Carmen de Areco, Castelli, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate.En cuanto a los municipios de Florencio Varela y Ensenada, se trata de dos de los distritos con la más alta tasa de positividad, contando con 82% y 72%, respectivamente. Detrás de estos se posicionan General Rodríguez, que promedia una positividad del 72% y Luján, que alcanza el 70%, motivo por el cual ambos fueron retrotraídos a Fase 2. Allí más de la mitad de las personas que se realizan el test dan resultados positivos.No es casualidad que la gran mayoría de las localidades antes mencionadas, forman parte del AMBA, donde debieron suspender la presencialidad en las aulas, aplicar mayores restricciones horarias y prohibir las actividades deportivas, recreativas y culturales en espacios cerrados para poder contener el avance de la segunda ola.En línea con esto se justifica la postura que venía sosteniendo el Gobierno Nacional y el apoyo de la gobernación bonaerense puesto que el epicentro de la pandemia en el país se concentraba en la Ciudad de Buenos Aires, terminó por volcarse en los retrocesos a otras fases de los municipios de Buenos Aires.Por otra parte, en el Boletín Oficial bonaerense informaron que hay 58 distritos que ya se encuentran en Fase 3: 9 de Julio, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano, General La Madrid, General Paz, General Pueyrredón, Junín, La Costa, Leandro N. Alem, Lincoln, Magdalena, Maipú, Mercedes, Monte, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Pinamar, Puan, Rauch, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.Aquellos que se encuentren dentro del esquema de Fase 3, cuentan con una movilidad de su población del 50%, clases presenciales en todos los niveles y una flexibilización en actividades deportivas y culturales.Con respecto a la Fase 4, los 37 municipios que la cursan son: 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Benito Juárez, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Arenales, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las Flores, Lezama, Lobería, Lobos, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, Tapalqué y Tordillo.En su caso, se permite la presencialidad en las aulas y también un mayor número de actividades aunque sin descuidar los protocolos sanitarios dispuestos por el Gobierno Nacional. Mientras se esperan novedades para esta semana respecto a mayores restricciones por parte del ejecutivo nacional, el mapa de la Provincia de Buenos Aires ya se adaptó a las nuevas contingencias sanitarias de la segunda ola.