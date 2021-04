Coronavirus en Argentina: ¿Qué dice el código de ética sanitario y cómo funciona?

La pandemia de coronavirus en Argentina acelera su ritmo a una instancia crítica y el sistema sanitario no logra absorber las demandas que arroja la segunda ola de contagios

De acuerdo al último reporte del, el 76,8% de las camas en lasdel Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) están ocupadas, mientras que 7 de cada 10 que se encuentran distribuidas en el resto país, repiten escenario., alertó jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Anchorena, Daniela Vazquez, en diálogo con Futurock al hacer referencia al código de ética.Else entiende como el dilema a un problema que puede resolverse a través de dos soluciones, pero que ninguna de las dos resulta completamente aceptable o, por el contrario, que las dos son igualmente aceptables."En salud, cuando en el proceso de la toma de decisiones se produce alguna tensión entre principios éticos, se considera que estamos frente a un dilema bioético.", detalla el artículo "¿Cuándo acudir al comité de bioética institucional?" de la doctora Alejandra Rabadán y Vilma Tripodoro, integrantes del Comité Académico de Ética en Medicina y la Academia Nacional de Medicina (CAEEM).El procedimiento oficial se encuentra diagramado a través de una guía de recomendaciones que elaboró la cartera sanitaria nacional en agosto de 2020."En realidad no es tanto un código entendido como una ley, sino que es un dilema ético. El concepto más importante es que en realidad uno no elige "este sí o este no" referido a los pacientes, sino lo que se hace es comprender lo máximo de recursos que se tiene para todos los pacientes", explicó el director del, en diálogo conEladvierte en el punto II, losen el marco de la pandemia de coronairus."La pandemia por COVID 19 puede generar situaciones que requieran tomar decisiones complejas a la hora de asignar recursos escasos que pueden ser indispensable para pacientes en estado crítico".Así enfatiza que las personas responsables de tomar decisiones "deben basar las mismas en criterios con base científica, transparentes, en un proceso justo y público, a través de una estrategia comunicacional en consonancia con estos valores, para dar legitimidad a la asignación de prioridades y recursos"."El beneficio individual en algunos casos deberá ceder frente a la seguridad colectiva y el bienestar comunitario. La asignación de recursos debe estar dirigida al propósito de salvar la mayor cantidad posible de vidas y restituir la salud, optimizando la calidad en la supervivencia", amplió el documento.-.: Exige asignar bienes u oportunidades limitadas a quienes más puedan beneficiarse por recibirlas. En el ámbito clínico, este principio se traduce en el deber de asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse por recibirlos. Es decir, aquellas indicaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible respecto: a la probabilidad de éxito, con una intervención médica determinada, en un paciente específico. Este será el principal indicador para la asignación de recursos críticos disponibles que debe regirse por la proporcionalidad terapéutica.-.toda la información sobre las decisiones que se toman, los fundamentos por los cuales se tomaron, así como la información con relación a dónde fue realizado y por quién, deben estar basadas en un proceso previamente difundido y ser de acceso-.: el proceso por el cual se toman las decisiones debe ser abierto a discusión y escrutinio público y dinámico según las circunstancias determinen que debe ser modificado.-.se deben disponer mecanismos para asegurar que las personas involucradas en las tomas de decisiones den cuenta por sus acciones e inacciones en la respuesta del sistema de salud a la pandemia y cuenten con la idoneidad para tomar las decisiones que se requieren.-.las decisiones no deben ser arbitrarias, sino que deben ser fundamentadas en razones que puedan ser explicadas, proporcionales a la amenaza y basadas en la evidencia disponible, experiencia y prácticas. Asimismo, deben ser factibles de ser aplicadas.-.las decisiones que se toman en tiempos de pandemia requieren de un alto grado de solidaridad por parte de las partes involucradas y la ciudadanía y deben estar sostenidos en bases de justicia claras.-.Todos los pacientes deben recibir el mejor tratamiento y cuidado posibles que estén disponibles. Aun cuando los recursos necesiten ser racionados durante una crisis, los profesionales y trabajadores de salud tienen un deber de cuidado para promover el bienestar del paciente con los recursos disponibles. Con los profesionales y trabajadores de salud también se tiene un deber de cuidado y deben recibir los elementos de protección personal adecuados.Además el inciso 2 del pasaje, señala que las decisiones de "no ingresar" a una persona en unidades de cuidados intensivos o de abstención y/o retiro de cuidados críticos en un contexto excepcional de alta demanda, como es la pandemia por coronavirus,, es decir, nunca debería tomarse en soledad.