Provincia de Buenos Aires: en qué fase está cada distrito y qué actividades están permitidas

Tras la extensión de la mayor parte de las restricciones por parte del Gobierno nacional hasta el 21 de mayo, la provincia de Buenos Aires oficializó a través de un decreto de Axel Kicillof y una resolución de la Jefatura de Gabinete de ministros bonaerenses la adaptación de esas medidas a las fases epidemiológicas de cada distrito, cómo se aplican esas restricciones y las tareas permitidas en cada caso.Tal como estima el esquema de fases vigente en territorio bonaerense y como fue adaptado y oficializado en el Boletín Oficial por Carlos Bianco, actualmente son los 41 distritos que se encuentran en el segundo estadío, el más estricto: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Bolívar, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza y Florencio Varela, se encuentran allí.También están en fase 2 General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.Se encuentran en la segunda fase con más restricciones 57 distritos: 9 de Julio, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Daireaux.También Dolores, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano, General La Madrid, General Paz, General Pueyrredón, Junín, La Costa, Leandro N. Alem, Lincoln, Magdalena, Maipú, Mercedes, Monte, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Pinamar, Puan, Rauch y Roque Pérez.Y San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.En fase 4, el estadío más relajado que actualmente incluye municipios, tiene a: 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Benito Juárez, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Arenales, General Guido, General Juan Madariaga y General Lavalle.A la vez, General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las Flores, Lezama, Lobería, Lobos, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, Tapalqué y Tordillo.En el Boletín Oficial el gobierno bonaerense detalló las actividades habilitadas en cada una de las fases epidemiológicas. Las mayores restricciones las tienen los distritos en fase 2. Entre otros, allí están municipios del conurbano como Quilmes, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús y el populoso La Matanza.En estos casos, no hay clases presenciales, no se puede realizar venta al por menor con ingreso de cientes en comercios, no se puede practicar deportes ni en espacios cerrados ni tampoco al aire libre, no puede abrir museos ni shoppings, entre otras restricciones.