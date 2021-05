03.05.2021 / Transporte

Las primeras declaraciones del nuevo ministro de Transporte: la discusión sobre el futuro de la Hidrovía

Tras asumir el cargo de Ministro de Transporte de la Nación, el ahora ex titular de Trenes Argentinos y ex intendente de General Pico, Alexis Guerrera, sostuvo que no está en su mente que "el camino de la estatización". El dirigente del Frente Renovador asumió tras el fallecimiento de Mario Meoni.