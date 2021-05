La Bicameral avaló el DNU del Gobierno Nacional con las medidas contra la segunda ola de coronavirus

Larespaldó hoy por mayoría, con el apoyo del oficialismo y sin la participación de la oposición deque estableció las medidas sanitarias para enfrentar la segunda ola de coronavirus que comenzaron a regir el sábado último e incluyen la suspensión de clases presenciales en zonas catalogadas enpor la pandemia, como es el caso delEl decreto que fue debatido durante una reunión presidida por el diputado dely con la ausencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, estableció una serie de medidas tendientes a mitigar el avance de la segunda ola de Covid-19. Se trata delpróximo, que –según los legisladores opositores será impugnado con el argumento de que "está vencido" el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto.No obstante, al iniciar su exposición, Cleri puso de relieve la validez de la reunión, recordó que la comisión acordó debatir aun sin protocolo en su primer encuentro y aseguró que la oposiciónel propio reglamento del cuerpo. Así, en respuesta al diputado, desde Juntos por el Cambio habían anticipado que no asistirían a la reunión y que "impugnarán" sus resoluciones, por resultar" la convocatoria "al estar vencido el protocolo de funcionamiento remoto.A su turno, la presidenta de la comisión de Legislación Penal y legisladora por el Frente de Todos - Entre Ríos,, calificó de "vergonzante" la postura de Juntos por el Cambio y, tras recordar que la Bicameral de Trámite Legislativo "no es una comisión más", indicó que "el reglamento nos obliga a funcionar aún en receso" del Congreso. Con ese argumento, consideróaseveró Gaillard.Por su parte, el presidente de la comisión de Salud de Diputados y representante del, señaló que la ciudad de Buenos Aires" para avalar este decreto."Estamos como si estuviéramos en una guerra", enfatizó la diputada del, quien cuestionó la actitud de la oposición de no participar de la reunión, al considerar que, y expresar que "no se puede creer tanta mezquindad en este momento".También, la senadora nacional(Frente de Todos-Formosa) destacó las medidas impulsadas por el gobierno nacional "para amesetar los casos" en el AMBA y pidióEn el transcurso de la reunión, Cleri recordó que, el año pasado, -poniendo de manifiesto la arbitrariedad opositora- Juntos por el Cambio, que avaló los decretos del Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia, sostenía que "el PEN emitía medidas razonables" y consideraba que ", ya que sostenían queAntes de concluir la reunión, el jefe de bloque de senadores del Frente de Todos,aseguró que "tenemos que estar presentes en este momento porque el pueblo nos dio esta atribución" y agregó:Además, Mayans rechazó el fallo de la, que ayer avaló la continuidad de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires pese al decreto que dispuso la modalidad a distancia como medida sanitaria, y pidió que los integrantes del máximo tribunaltras lo cual advirtió queanticipó Cleri, tras escuchar a los legisladores del oficialismo que respaldaron el texto del Poder Ejecutivo, publicado en la edición del sábado último del Boletín Oficial.La reunión se realizó en el marco de las tensiones entre el oficialismo y la oposición que se dispararon a causa de la decisión del jefe de Gobierno porteño,, de mantener las clases presenciales en la educación inicial y primaria, y tEl decreto del Ejecutivo –que ya no se encuentra vigente- había establecido restricciones a los comercios, bares y restaurantes, que pueden funcionar hasta las 19, y suspendió las clases presenciales en el AMBA, lo cual generó una disputa con la Ciudad de Buenos Aires, que acudió a la Corte Suprema. También se cerraron los shoppings y se suspendió toda actividad cultural, religiosa o deportiva que se efectúe en lugares cerrados.La Comisión Bicameral firmó el 23 de abril un aval a los decretos que suscribió el Gobierno nacional el pasado 15, donde se establecieron nuevas restricciones a la circulación debido al precipitado aumento en los contagios de Covid-19.