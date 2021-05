Carlos Bianco lapidario con Macri tras su vacunación en Miami: Es la prepotencia de su poder y la prepotencia de su riqueza

#PBA | El jefe de Gabinete bonaerense @Carli_Bianco fustigó a Mauricio Macri



"Que mire los números, ya tenemos millones de vacunas, somos de los 15 países que más cantidad de vacunas recibió respecto a su población"



En el marco de la conferencia de prensa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar cuenta de la situación epidemiológica en el territorio bonaerense, el Jefe de Gabinetefue consultado acerca de la foto que evidenció el incumplimiento de la promesa que hizo Mauricio Macri acerca de no vacunarse hasta que estuviera inoculado “el último grupo de riesgo”.expresó de forma contundente el funcionario bonaerense.Asimismo respondió a las criticas del ex presidente al gobierno nacional sobre la negociación en torno a las vacunas contra el coronavirus, luego de que refiriera que “podríamos tener millones de vacunas”. Al respecto Bianco le contestó que, disparó contra el ex primer mandatario.Y recordó el posicionamiento del ala dura de Cambiemos que él mismo representa, y que incluso el propio Macri manifestó múltiples veces de manera pública: