“Vidal carece de autoridad moral después de haber dejado la provincia como la dejó: endeudada, con un sistema de salud devastado y todos los indicadores negativos”, dijo con contundencia el diputado massista Jorge D´Onofrio al referirse a los cuestionamientos de la ex mandataria bonaerense al gobierno del Frente de todos

Aclaró, no obstante, que “tiene todo el derecho de hablar y posicionarse como alternativa pero hace muy poco tiempo la gente eligió y demostró que el macrismo es lo que no quería”.En diálogo con, sostuvo que “ellos (por el PRO) están pensando en las elecciones y es la diferencia que tenemos con los distintos sectores de Cambiemos en donde claramente hay una puja salvaje dentro de ese espacio”.“Nosotros tenemos que pensar en gobernar, no podemos someter las decisiones de gestión a la especulación política. Por eso, para nosotros nuestro objetivo es salir de la crisis sanitaria y poner en marcha los sistemas productivos de Argentina”, señaló e insistió que la oposición “al no importarle lo que le pasa a la gente, están en modo campaña”.Por otra parte, vio con buenos ojos el proyecto elevado por el Ejecutivo bonaerense en torno a la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires pueda comprar vacunas contra el COVID. “Es adecuar a la gestión nacional en cuanto a la compra de vacunas. Está planteado también que los privados puedan comprarla. El tema es quien las vende”, sostuvo.