Con críticas al macrismo, Alberto anunció una inversión millonaria de Dass

El presidente Alberto Fernández destacó la nueva inversión millonaria de la firma de indumentaria deportiva Dass en El Dorado, Misiones, y cargó contra el gobierno de Mauricio Macri por su política de apertura de importaciones.

“En campaña me reuní con trabajadores de esta empresa porque no la estaban pasando bien. Por la apertura de la economía se mostraban víctimas de las importaciones”, repasó el mandatario durante el anuncio oficial.La compañía que sumará 200 trabajadores a su planta, inyectará 25 millónes de dólares para ganar terreno en el mercado deportivo."Me pone muy contento ver a esta planta trabajando y produciendo como lo hace hoy. Cada vez que me hablan de la palabra ‘producir‘, yo escucho ‘dar trabajo‘", agregó Fernández, quien además insistió: "Vinimos a proteger a quien invierte, da trabajo y produce".El Presidente, estuvo acompañado del gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quienes recorrieron las instalaciones.El titular del Grupo Dass en Argentina, Brian Handley, ratificó el "compromiso" de duplicar la producción de zapatillas en la planta eldoradense (de las marcas Fila, Umbro, Asics que se incorporó en marzo y a partir de junio también Nike) y deincrementar en un 70% la nómina de empleos.En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recordó las dificultades que tuvo Dass en los últimos años y las dudas sobre su continuidad, por lo que celebró esta reactivación que atribuyó a la “decisión política de volver a poner en el centro de la escena el trabajo y la producción nacional“.El entonces intendente de Eldorado, Norberto Aguirre aseguró en 2019 que la situación de la empresa Dass era “difícil” para el municipio por la cantidad de puestos de trabajo que corrían peligro en aquella oportunidad.“El problema es que Nike decidió no fabricar más en la Argentina. Y eso es darle un certificado de defunción a Dass. Me consta que no quieren irse, porque hablé con los dueños, que van a hacer lo posible para seguir, pero el panorama es muy complicado. Subsistían porque Nike compraba la producción. Hacen para otras marcas pero no alcanza para semejante estructura”, explicó el mandatario local.En plena gestión de Cambiemos, Dass redujo a 622 operarios, de los casi 1500 con lo que había iniciado.“La fábrica Dass de Eldorado no se cierra en diciembre, pero si va a sufrir un ajuste importante en la dotación de empleados en los próximos días. La planta sigue para 2020, empero demasiado reducida y dependiendo de que la cantidad de pedidos vuelvan a crecer para traerla de vuelta a la viabilidad económica y permitirle seguir hacia adelante”, señalaron en un comunicado directivo de la firma.