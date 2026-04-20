Superávit récord con dudas: crecen exportaciones pero se enfría la economía real

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la balanza comercial de marzo registró un superávit “histórico” de US$ 2.523 millones, en un contexto marcado por un fuerte crecimiento de las exportaciones, que subieron 30,1% interanual, frente a importaciones que apenas avanzaron 1,7%. El resultado implicó “un incremento de US$ 1.899 millones respecto del mismo mes de 2025”, según el organismo.

Sin embargo, el propio organismo advirtió que “el índice de términos del intercambio disminuyó, reflejo de una mejora en los precios de las importaciones y un deterioro de las exportaciones”, lo que introduce un matiz sobre la calidad de ese crecimiento. A su vez, las importaciones alcanzaron los US$ 6.122 millones, con una suba explicada exclusivamente por precios (5,8%), mientras que las cantidades cayeron 3,7%, señal de una demanda interna debilitada.El intercambio comercial total creció 16,6% interanual y sumó US$ 14.766 millones, con Brasil, China, la Unión Europea, Estados Unidos e India como principales socios. En ese marco, el superávit acumuló 28 meses consecutivos en terreno positivo, un dato que el Gobierno exhibe como fortaleza, pero que también convive con señales de enfriamiento en la economía doméstica.Así, el saldo favorable convive con tensiones estructurales: un modelo que acumula dólares vía exportaciones mientras restringe importaciones y enfría la actividad. Un equilibrio delicado que vuelve a poner en discusión el rumbo productivo y el impacto real sobre el entramado industrial.