Macri respaldó a "Pepín" Rodríguez Simón: "Lo entiendo"

El expresidente Mauricio Macri respaldó este miércoles a su exasesor Fabian "Pepín" Rodríguez Simón, declarado en "rebeldía" por la jueza María Servini de Cubría, en el marco de la causa que investiga la operación de la "Mesa judicial" contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

“Me lo informó, me sorprendió, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Yo escucho a (Estela de) Carlotto que dice que tengo que ir preso, es algo que afecta. Confío que aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino”, advirtió el líder de Juntos por el Cambio en diálogo con La Voz.Macri señaló que existe una "persecución" hacia su persona, familia y exfuncionarios, por lo que consideró que es él quien es "víctima" de "lawfare" y no la vicepresidenta Cristina Fernández.“Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis exfuncionarios; particularmente en esta causa que inventó Cristóbal López en la que acusa a exfuncionarios por intentar recuperar los impuestos de los argentinos que él se apropió ilegítimamente”, amplió.El exasesor presidencial se presentó este miércoles ante la Justicia uruguaya luego del pedido de captura internacional que emitió la jueza María Romilda Servini de Cubría.Rodríguez Simón está acusado de librar una ofensiva judicial contra los dueños de C5N y otros medios, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por lo que solicitó "asílo político" en calidad de refugiado en el país vecino.“Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, argumentó el exhombre fuerte del PRO en una carta dada a conocer este martes.