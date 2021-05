La pandemia también golpeó a los que tienen empleo: 1/3 de los trabajadores son pobres

El Observatorio de Deuda Social de la Univesidad Católica Argentina informó que. Según un informe durante 2020 casi un tercio de los trabajadores, el 27,4%, se encontraron bajo la línea de pobreza.Quienes mayor impacto sufrieron son los trabajadores marginales, los que trabajan en el conurbano y las mujeres.“Un trabajador pobre es una contradicción en sus términos. Existe la idea de que, si trabajas, no sos pobre, lo cual en Argentina no ocurre”, aseguró a Ámbito Financiero, Santiago Poy, uno de los autores del trabajo “Efectos de la Pandemia sobre la dinámica del trabajo en la Argentina Urbana”, publicado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA., detalló el investigador.Según el estudio se desprende que. La serie de la investigación comienza en 2010: ese año, el 17,7% de los trabajadores era pobre. El número bajó y para el 2015 se ubicó en 15,7%. A partir del 2016 comenzó a subir, bajó en 2017, y desde el 2018 “marcó un punto de inflexión”.Otro punto central que también se agudizó durante el gobierno de Macri essegún el informe. “La estructura ocupacional no varió con los años, por lo que los aumentos que vemos también son el resultado de un fenómeno de aumento de la inflación y pérdida de poder adquisitivo”, explicó Poy. En el 2017, el 6% de los trabajadores del sector formal privado eran pobres. En el 2020 se incrementó hasta el 18,5%.De hecho, el ingreso laboral mensual pasó de $42.828 a $33.257 en pesos constantes entre el 2010 y el 2020, por lo que en la década la pérdida del poder adquisitivo fue del 22,3%, según la UCA.Sobre las causas que explican el crecimiento de trabajadores pobres desde el 2017, Poy explicó:En el 2020, el 51,1% de los trabajadores ocupados se desempeñó en la informalidad, mientras que durante toda la década ese dato nunca estuvo por debajo del 45%. Los mayores incrementos de trabajadores en hogares pobres se dieron en el conurbano (+16,7 pp), mujeres (+12,5 pp) y con secundario incompleto (+15,2 pp).Por último