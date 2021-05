Anses sumará nuevas jubiladas: ¿Cómo y a partir de cuándo se efectivizará la incorporación?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) lanzará en los próximos 60 días un nuevo programa de incorporación para que mujeres que ya tengan la edad necesaria para jubilarse pero que aún deban retribuciones mínimas, puedan acelerar la gestión a partir del reconocimiento de años de aportes.

Así lo anticiparon fuentes del organismo previsional a Política Argentina. De acuerdo relevamiento oficial, en la actualidad más de 300.000 beneficiarias de entre 59 y 64 años, están en edad de jubilarse, pero "no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de servicios requeridos" entre sus aportes registrados y los períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria."Dentro de este universo, 155.000 estarán en condiciones de jubilarse de manera inmediata con esta medida. Otras 30 mil, podrán hacerlo en el próximo año", ampliaron desde Anses.De esta forma, la entidad conducida por Fernanda Raverta avanzará con un programa que combina tres modalidades complementarias, a fin de "disminuir las brechas en el sistema de la seguridad social de ahora en adelante y que, además, permitirán el acceso inmediato a un beneficio jubilatorio para gran parte de las actuales mujeres adultas mayores, muchas de las cuales, hoy no tienen ningún ingreso".El “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado” reconoce a los fines jubilatorio:● un año por hijo/a para mujeres y personas gestantes con hijos/as nacidos/as vivos/as o adoptados siendo menores de edad.● a mujeres que hayan sido titulares de la AUH (y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses) se les computarán dos años adicionales.● a trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá dicho plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilaciónDesde la web oficial, Anses señala que los años de servicios y la edad de la persona son requisitos para poder comenzar el trámite de la jubilación, de tal forma que en general, las mujeres deben tener 60 años de edad y los hombres 65 y haber aportado durante 30 años. Sin embargo estas condiciones se modificarán con la puesta en marcha del nuevo programa.▸Ingresar acon▸Seleccionar la opción▸Luego optar pory allí tendrás los datos solicitados.Si tenés aportes en ANSES y una caja provincial, deberás realizar el trámite jubilatorio donde más aportes hayas realizado, por ejemplo: Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS). En este caso, si tenés algunos aportes realizados a ANSES, vas a necesitar tramitar el reconocimiento de servicios para presentar en la caja correspondiente al iniciar el trámite jubilatorio.