Daniela Vilar destacó el avance de la campaña de vacunación y bregó por el aval al proyecto de ley de Emergencia COVID

“Una vez más, y a contramano de lo que promueve una parte de la oposición y los medios, la sociedad demostró tener plena conciencia de la situación que estamos atravesando y se cuidó lo más posible cumpliendo con las medidas. Sabemos que es difícil y estamos todos agotados, pero también que el virus no da tregua y que algunas restricciones van a ser necesarias hasta que completemos el plan de vacunación”,

El Gobierno envió hace unas semanas al Congreso el proyecto de ley de emergencia Covid, distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, "otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia".

Creo que lo que nos queda es estar agradecidos de que no tuvimos que atravesar esta pandemia teniendo al frente a una persona con este grado de insensibilidad e incompetencia”,

Este domingo finalizaron los 9 días de confinamiento estricto en el AMBA. Se retomaron algunas actividades y comercios esenciales para luego volver a la situación de confinamiento el fin de semana del 5 y 6 de junio.señaló al respecto la diputada nacional lomense Daniela Vilar.destacó la legisladora kirchnerista al tiempo que remarcó que “aún con la dificultad que sabemos que existe en todo el mundo, se logró garantizar un abastecimiento continuo que permite avanzar en la vacunación a todo ritmo, gracias también al enorme despliegue de las provincias y municipios para llevar adelante el plan de vacunación”.Vilar destacó que “en Buenos Aires solamente el fin de semana se vacunaron más de 350 mil personas y en Lomas de Zamora se viene haciendo un trabajo enorme desde la gestión de Martín Insaurralde junto con el Gobierno de la Provincia y ya llevamos más de 150.000 dosis aplicadas”.“Creemos que es positivo que se dicte una ley que establezca criterios generales sanitarios para aplicar en todo el país. Definir indicadores objetivos que digan cuál es el estado epidemiológico de cada jurisdicción debería servir para que haya menos ruido político a la hora de adoptar medidas que tienen como único fin preservar la salud de todos los argentinos y argentinas”, manifestó la diputada Vilar.“Sin embargo,con esto porque las quejas no tienen que ver con cómo se maneja la pandemia sino con una búsqueda de sacar algún rédito electoral de la ansiedad y angustia que atraviesa la sociedad”, enfatizó. “Así que, si antes les parecía mal que el Ejecutivo definiera los criterios, ahora les va a parecer también mal que los defina el Congreso. Lo importante es no dejarse condicionar por estos intereses pequeños y avanzar en el tratamiento del proyecto que va a dar mejores instrumentos para manejar la pandemia”, agregó.SOBRE LAS DECLARACIONES DEL EX PRESIDENTE MACRIEl ex Presidentereapareció este domingo en el programa conducido por Juana Viale. Arrojó polémicas declaraciones como que todos los días después de las 19 horas se desconectaba para mirar Netflix, o que "Para crecer en Argentina hay que evadir impuestos".subrayó Vilar. “Lo mismo con su defensa de la evasión, tampoco es ninguna novedad, ya lo demostró en la práctica en sus épocas de empresario.concluyó.