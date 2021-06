Educación Ambiental Integral: punto por punto, de qué se trata la ley que entra en vigencia

El presidenteanuncia hoy desde las 12:30 del mediodía la promulgación de la Ley 27.621 que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país, junto a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible,, y de Educación,, desde la Residencia de Olivos.El Congreso había sancionado esta norma el lunes 31 de mayo y al día siguiente se publicó en el356/2021 y el jueves 3 de junio el Ejecutivo había promulgado la norma con la que se establecerá una política públicaen todos los establecimientos educativos de la Argentina.Educación Ambiental Integral (EAI), según lo define la ley, es elLa ley había contado con el respaldo de la Cámara de Diputados en marzo, sumando 215 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones, y con la aprobación de la Cámara de Senadores a mediados de mayo tras el voto afirmativo de 61 legisladores y por unanimidad., es la descripción que se distingue en el texto original de la normativa.El marco normativo se configura en principios estipulados en la Constitución Nacional y en las leyes de Educación Nacional y General del Ambiente, desde donde se considera a la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. También tiene vinculación con otras normativas: Régimen de Gestión Ambiental del Agua,; y tratados y acuerdos internacionales en la materia., reza el escrito.Sus objetivos son promover la elaboración y el desarrollo de la(ENEAI) y de las(EJEAI) como principales instrumentos de la política para la enseñanza de la materia; elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades.Cada jurisdicción se hará responsable de estimular una acción social en la que se promueva elen el que los actores educativos establezcan un pacto de compromiso para las próximas generaciones con el objetivo de afianzar un proyecto genuino y duradero. También cada jurisdicción deberá reservar para la ley de educación ambiental al menos una jornada o espacio de mejora institucional en la agenda educativa.La ley aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación).En ese punto, la normativa establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrán la facultad de implementar lay lasI en el ámbito de la educación no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación. En tanto el Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Educación (CFE), podrán aplicar la ENEAI y las EJEAI en los ámbitos de la educación formal, no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación.