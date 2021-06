Diputado PRO recluta novias para sus hijos en redes pero pide solo bonitas, inteligentes y de derecha

El diputado nacional del PRO por Neuquén Francisco Sánchez, el mismo que integra la línea interna del macrismo que se encargó de reclamar ante Casa Rosada tirando bolsas mortuorias con nombres de dirigentes oficialistas, usó una vez más Twitter para soltar polémicas declaraciones, en este caso en una especie de casting para buscarle novias a sus hijos siempre y cuando sean "bonitas, inteligentes y de derecha"

Una nuera como vos para alguno de mis 5 hijos. — Francisco Sánchez 🇦🇷 (@fsancheznqn) June 7, 2021

No a todas. Solo a las bonitas, inteligentes y por lo tanto, de derecha. — Francisco Sánchez 🇦🇷 (@fsancheznqn) June 7, 2021

Es que la usuaria @evesanztoro, aparentemente una militante de derecha, escribió “diganme algo que necesitan”, con una serie de fotos acompañando el texto en las cuales se osberva su rostro. El legislador macrista no pudo contener su incontinencia virtual y le contestó: “Una nuera como vos para alguno de mis cinco hijos”.Esta mañana el comentario se viralizó en Twitter, cosa que no es la primera vez que le ocurre al neuquino y siempre por declaraciones ofensivas o escandalosas. En el mismo hilo de comentarios, la usuaria Coti Bravi lo puso en evidencia: “Fran, a todas nos decís lo mismo. Te descubrí”.Sin embargo, el diputado nacional, lejos de retroceder en sus palabras "machirulas", redobló la apuesta:La intervención del diputado es cuestionada por su contenido y por la actitud frente a una usuaria muy joven, que pese a que la invita a ser su "nuera", incluso podría ser menor de edad. Además, cuanto menos, rompe con los parámetros esperables del comportamiento que suelen sostener los legisladores nacionales públicamente.Autor de proyectos provocadores desde su arribo a diputados, el dirigente del PRO, mantiene un perfil alto y una lucha enraizada contra las posiciones de la agenda de género. Entre otros, propone legalizar la pena de muerte a violadores a partir de la sanción del aborto legal. El legislador sostiene que la media sanción del aborto permite romper articulos a los que adhirió el pais en el pacto de San Jose de Costa Rica.“Siempre dije las mismas cosas, es lo que pienso, no lo hago para promocionar nada ni generar polémica”, le dijo Sánchez al portal DataClave.El diputado es referente de la agrupación Jovenes Republicanos, la facción del PRO/Juntos por el Cambio autoreferenciada como “de derecha” y que responde al partido nacional “Unión Republicana”. Se trata de quienes asumieron haber tirado las bolsas mortuarias en Casa Rosada en una de las últimas protestas contra el gobierno por la cuarentena.Las palabras de Sánchez tienen antecedente en el PRO, nada más y nada menos que en su fundador, Mauricio Macri, quien cuando todavía faltaba poco más de un año para llegar a la presidencia de la Nación,,derrapó en una entrevista radial al referirse a la discusión por el acoso callejero.“No puede haber nada más lindo (que un piropo), por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”, había afirmado el ex presidente, entonces jefe de Gobierno porteño, diálogo con FM Masters de Ushuaia.Luego había agregado, antes de lanzar un poco creíble pedido de disculpas: “Ahora piropeo menos, porque mi mujer me mata, si veo una mujer linda, desde un lugar casi como un observador pasivo retirado, capaz que le digo, no hay nada más lindo que la belleza de la mujer”.