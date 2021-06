Confirman que Florencia Kirchner está internada en el Sanatorio Otamendi por una infección

Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi, pero, al contrario de lo que dijo el periodista Eduardo Feinmann, no es por coronavirus sino que se trata de una intervención por una infección

Según había dicho Feinmann en Radio Rivadavia, la vicepresidenta la acompañó hasta el sanatorio Otamendi, donde quedó internada. "Como yo ya tuve Covid, estas cosas me conmueven, porque no es lindo estar internado por Covid. Me imagino la preocupación de toda la familia. Ante la enfermedad, soy profundamente empático", agregó."Es una chica joven, fuerte, tiene una niña. Ojalá se mejore", adhirió por su parte el periodista Luis Majul. Sin embargo, tanto desde la familia como desde el Sanatorio Otamendi a través de un parte médico informaron que se trata de una "infección". En las próximas horas podría recibir el alta y no presenta ningún síntoma compatible con coronavirus.Según explicaron fuentes médicas a Infobae, a la cineasta de 30 años le drenaron un absceso (acumulación de líquido infectado en el cuerpo). Es un procedimiento sencillo, que generalmente se realiza con una aguja o un catéter a través de la piel.Si bien Florencia Kirchner está dolorida, se cree que sería dada de alta en las próximas horas o a lo sumo se quede un día más internada, ya que su cuadro general de salud es muy bueno, detallaron.La joven realizó un tratamiento médico por más de un año en La Habana. Volvió a la Argentina en marzo de 2020. Días antes, se había expresado públicamente sobre su enfermedad en un posteo en Instagram. Es la misma red social que suele utilizar para hacer comentarios literarios. Anoche compartió una publicación de junio del año pasado.