Vacuna COVID: Argentina consiguió más Sinopharm, negocia con EEUU y espera más Sputnik V

El Gobierno nacional negocia en varios frentes para acelerar aún más el ya dinámico plan de vacunación contra el coronavirus que todos los distritos del territorio nacional ejecutan con celeridad desde las últimas semanas. La idea, según trascendió, es avanzar en la inmunización general de personas de entre 30 y 39 años.El presidente norteamericano, Joe Biden, no le donará vacunas a la Argentina ni a México ni a Brasil ni a Chile, de las dosis de Pfizer que adquirió para los países más pobres, pero en los próximos días avanzará en una decisión que le permitirá al gobierno de Alberto Fernández comprar y recibir de inmediato más de un millón de vacunas de Oxford-AstraZeneca.Según dio a conocer Página 12, el mandatario demócrata va a liberar 60 millones de dosis que AstraZeneca tiene almacenadas en Estados Unidos y que no se aplican.El lunes arribarán 934.000 desde Albuquerque, Estados Unidos, como confirmó el Ministerio de Salud, pero además durante la semana próxima llegaría otro vuelo desde el mismo lugar y uno más desde México, en este último caso con unas 800.000 dosis.Estados Unidos impidió la exportación de vacunas y de insumos para fabricar vacunas. Por eso están retenidas allí los 60 millones de dosis de Oxford/AstraZeneca que no se aplican ni se pueden aplicar porque el laboratorio ni siquiera presentó la documentación para pedir que se autorice en USA.En ese panorama, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, viene haciendo gestiones desde hace semanas y fuentes del gobierno norteamericano ahora hicieron trascender que la liberación de esas vacunas “es cuestión de días”. Así, Argentina podría acceder a entre un millón y dos millones de vacunas.En Albuquerque, por otro lado, está la planta farmacéutica AMRI a la que derivó AstraZeneca el terminado de las vacunas cuyo componente activo se fabricó en la Argentina, en el laboratorio mAbxience. El plan original era completar la fabricación en Liomont, de México, pero hubo dificultades. De hecho, AstraZeneca sigue enviando hasta hoy la sustancia esencial desde Garín en parte a México y en parte a Albuquerque.Desde AMRI vendrán el lunes, como anunció la ministra Carla Vizzotti, 934.000 dosis de Oxford/AstraZeneca en un vuelo que aterrizará en Ezeiza por la mañana. Fuentes del laboratorio le confirmaron a Página/12 que la próxima semana habrá una nueva remesa desde Albuquerque, de manera que el total esperable desde Estados Unidos estará cercano a 1.500.000 dosis.Por otro lado, la misma información de P12 indica que la semana próxima llegará a Ezeiza el primer envío de unas 800.000 dosis desde México, en gran parte cedidas por ese país ya que a la Argentina le tocaba la mitad. Sería finalmente la concreción del acuerdo -Oxford/AstraZeneca-Argen-Mex.El Gobierno ya anunció que están firmados los papeles con Sinopharm para la provisión de un total de 6 millones de dosis. La primera partida de ese lote llegaría el viernes 25 o el sábado 26 de junio. Vendrán dos millones de unidades. En julio, en tanto, llegará el segundo envío, con las restantes 4 millones de vacunas.Estos días también se firmó el acuerdo con Cansino, un laboratorio que se menciona como chino pero que en verdad tiene gran parte de su capital y su managment en Canadá. Este fármaco tiene una particularidad que viene describiéndose como altamente positivo: es que es de una sola dosis y las pruebas se hicieron en la Argentina en la fundación Huesped, que lidera el doctor Pedro Cahn.En total se está firmando un contrato -ya anunciado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- por cinco millones de dosis. Y, además, hay distritos como CABA y la Provincia de Buenos Aires que también se postulan para comprar. Todo indica que no habrá partidas antes de octubre, porque se requieren autorizaciones del estado chino. A diferencia de Sinopharm, que es estatal, Cansino es privado.Se espera un nuevo vuelo entre Ezeiza y Moscú para traer vacunas durante la semana próxima. De confirmarse, se cumpliría con la periodicidad prometida por Vladimir Putin en dos discursos consecutivos. El Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) efectivamente cumplieron con el envío del material para terminar la vacuna en la Argentina.En este último caso, el proceso se está trabajando en el laboratorio Richmond de Marcelo Figueiras. Según el empresario, se completarían 500.000 dosis 1 de Sputnik antes de fin de mes.Con esta provisión de vacunas desde Estados Unidos, México, Rusia y la Argentina, se podrá mantener el ritmo de vacunación que este jueves superó las 375.000 dosis aplicadas en un solo día. El objetivo es vacunar a personas de 30 a 39 años antes de fin de mes.