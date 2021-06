Para Gils Carbó, Macri "quiso hacer de la Ciudad de Buenos Aires un paraíso fiscal

La exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró este sábado que el expresidente Mauricio Macri "quiso hacer de la Ciudad de Buenos Aires un paraíso fiscal”.

"Macri quiso crear un paraíso fiscal en Buenos Aires", señaló la extitular del Ministerio Público en diálogo con AM 750.A casi 4 años de haber renunciado al cargo por "presiones" de la administración de Cambiemos, Gils Carbó reiteró que el exmandatario "tenía en claro que no iba a ser parte de la coacción a opositores políticos”, por lo que emprendió el accionar de "intimidación" para que finalmente abandonara su función."Fabián Rodríguez Simón le dijo al fiscal Gabriel de Vedia que si yo no renunciaba íbamos a ir presas mis hijas y yo. Ese fue el tiro de gracia en mi caso”, repasó la exfuncionaria, quien además sumó en las críticas al exjuez Claudio Bonadio. "Estaba a cargo de esa causa por eso era verosímil que las pudieran detener”, amplió.Según detalló Gils Carbó, "las presiones durante el macrismo fueron públicas", de ta forma que "hubo violencia estatal" contra ella y sus hijas."El de Mauricio Macri fue un Gobierno autoritario porque persiguió a opositores mientras aplicaba políticas económicas pauperizaban a la clase media”, concluyó.