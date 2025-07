La Justicia liberó a Eva Mieri, la concejal de Quilmes que permanecía detenida por orden de Arroyo Salgado

La Cámara Federal de San Martín ordenó este martes la excarcelación de Eva Mieri, concejal de Quilmes detenida desde principios de julio tras ser señalada como partícipe del escrache a la vivienda del diputado José Luis Espert. Los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, de la Sala II, evaluaron que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerla en prisión y habilitaron su liberación bajo una caución que deberá definir la jueza Sandra Arroyo Salgado.En el fallo, el tribunal valoró que Mieri no tiene antecedentes penales, posee trabajo estable y domicilio conocido, y colaboró con la investigación desde el inicio. “No evidenció una intención elusiva”, afirmaron los jueces.Los delitos investigados fueron calificados de forma preliminar como “atentado contra el orden público”, “amenazas coactivas agravadas”, “incitación al odio político”, “malversación de caudales públicos” y “alteración de numeración de un objeto registrado”. Aun así, los camaristas sostuvieron que la escala penal y el avance de la investigación permiten conceder la libertad de Mieri mientras continúa el proceso.En ese sentido, también se destacó que durante el allanamiento de su domicilio, la edil entregó su teléfono celular de manera voluntaria y sin clave de acceso. “A contrario de lo argumentado por la magistrada, no se explican cuáles serían, por caso, aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas”, sostuvieron en relación a la jueza de primera instancia.La detención de Mieri ocurrió el pasado 2 de julio junto a otras tres personas, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, durante un operativo que incluyó allanamientos nocturnos en distintos domicilios. La causa quedó en manos de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien dispuso las detenciones.En paralelo, también fue arrestada Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. En su caso, la excarcelación fue otorgada con una caución de 30 millones de pesos. La misma resolución incluyó la liberación de Bianchi, Muzzio y Montes. La causa continúa en trámite.