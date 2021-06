"Mi dolor es infinito": el mensaje de Pablo Avelluto tras la muerte de su hijo Nicolás y el apoyo que cruzó la grieta

"Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito pero cada mensaje es una caricia en el alma. Gracias a los que pensamos parecido y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias de todo corazón"

Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito pero cada mensaje es una caricia en el alma. Gracias a los que pensamos parecido y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias de todo corazón. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) June 14, 2021

El domingo pasado la noticia de la muerte del jovenconmocionó a la sociedad argentina, por lo quel uego de que varias personalidades de la política, el periodismo y otros sectores enviaran condolencias a la familia,, tuiteó el ex ministro de Cultura.Su hijo, Nicolás Avelluto, fue encontrado muerto ayer. Se desconocen las causas de su deceso. Numerosas personalidades de la política y la cultura le dieron el pésame a Avelluto. El ex presidentefue el primero en informar la muerte del joven fotógrafo y militante por los derechos de las minorías.El presidentetambién despidió al fotógrafo con un solemne y sentido mensaje. "Con enorme pesar he sabido del fallecimiento de. Duele mucho la muerte de un joven. Quiero transmitirle mi profundo dolor a sus padres, hermanos y a todos los que lo han querido", dijo el mandatario.También se expresaron, entre otros,, entre otros.Nicolás Avelluto, que fue encontrado muerto este domingo a los 28 años, tenía un nombre propio en el mundo de los militantes . Trabajaba como fotógrafo y era activista de los Derechos Humanos, los derechos de la mujer y del colectivo LGBTI.