Arribas y Majdalani tendrán que ir a declarar a Dolores por espiar a los familiares de las víctimas del Ara San Juan

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, citó hoy a declaración indagatoria al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia en el macrismo Gustavo Arribas y a su ex segunda Silvia Majdalani en la causa que investiga espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.Además, el magistrado convocó a indagatoria a otros seis imputados, entre ellos el ex jefe de la base de la AFI en Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, ya procesado por otros hechos de espionaje ilegal.como acusados a los citados, evaluó el juez.Los primeros convocados son los ex responsables de la AFI y, luego, desde el 12 de agosto al 16 de septiembre, se programaron las restantes indagatorias de Iuspa Benítez, Javier Villalba Contestabile, Pablo Arbeo, Ameli Peyri, Critian Grimald y Sabrina Pascale.El legajo podrá consultarse sólo en forma presencial en el juzgado federal de Dolores sin posibilidad de sacar copias porque el contenido se encuentra amparado por el secreto previsto en la Ley Nacional de Inteligencia, se advirtió.