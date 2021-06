Más aislado, Bolsonaro volvió a cuestionar a Fernández: "Está en una situación bastante complicada"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a cuestionar la politíca gubernamental de su par argentino Alberto Fernández, consideró que sector agrario local "ya no da frutos" y elogió al mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou.

"La gente decidió votar por quien puso a Argentina en el hoyo. Ahora está en una situación complicada. Yo apoyo a Argentina", apuntó el dirigente de untraderecha este miércoles durante el live semanal que protagonizó en Facebook.En otra muestra de la rivalidad entre ambas administraciones, Bolsonaro cuestionó la decisión del Gobierno argentino de suspender las exportaciones de carnes, por lo que sentenció."la agroindustria en ese país ya no da sus frutos".La semana pasada el líder del palacio de Planalto se burló de la frase que había formulado Fernández durante la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, donde citó de forma errónea un fragmento de la canción de Litto Nebbia."Yo creo que Maduro y Fernández, con todo el respeto hacia el pueblo argentino... no hay vacuna que cure del socialismo, de la cuestión bastante retrógrada de la cabeza de estas dos personas”, apuntó Bolsonaro en redes sociales.En otro tramo del live, el mandatario brasileño elogió a su par de Uruguay: "No es fácil para usted tener un régimen reglamentado, pero está haciendo un buen trabajo allí", concluyó.