Axel Kicillof: "Estamos terminando las obras que el gobierno anterior paralizó por mezquindad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, inauguró la alcaidía en el complejo carcelario de La Capilla en Florencio Varela como parte del plan de recuperación de la infraestructura penitenciaria. En su discurso habló sobre las políticas de seguridad llevadas a cabo y cuestionó la gestión de. Creo que esos hechos alcanzan. Pero cuando toca gobernar uno puede hacerse el distraído y dejar que todo se siga deteriorando, a veces porque son temas tabú, o porque llevan mucho más tiempo las transformaciones que los tiempos electorales, por los volúmenes de la inversión o porque simplemente no son temas electorales clásicos no se hacen y se postergan.”, expresó Kicillof.La alcaidía tiene 192 plazas disponibles para presos que esperan condena o derivación a un penal.enfatizó el gobernador.Remarcó entonces el mandatario provincial que”, insistió.comunicó que están haciendo 15 hospitales penitenciarios para que los internos no tengan que acudir al sistema de salud municipal. Al tiempo que los cuestionamientos hacia la gestión anterior dese deslizaron también hacia el área educativa:Asimismo, insistió quePara finalizar enfatizó que “ahora resolver eso involucra algo que estamos dispuestos a hacer. No hay temas tabú, queremos discutir las cuestiones sin parches, soluciones de fondo”., concluyó.