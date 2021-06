Es ley el cupo trans: ¿Cómo votaron cada uno de los senadores?

La Cámara de Senadores aprobó y conviritó en ley este jueves el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”.

La normativa, que logró cosechar 55 votos afirmativos; 1 negativo y 6 abstenciones; buscará garantizar la incorporación no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes para este colectivo.El texto que consta de 17 artículos fue presentado en marzo de 2020 y reconoce, en primera instancia, la sola manifestación del género autopercibido en los términos de la Ley N° 26.743, por medio de una declaración jurada simple.En cuanto a los requisitos, sólo se prevé como condicionante la edad, no así la terminalidad educativa:"A los efectos de la presente Ley las personas trans mayores de 18 años, sin perjuicio de que hayan o no accedido a los derechos establecidos en la Ley N° 26.743 y sus modificatorias", detalla el artículo 6.El cupo laboral trans ya rige en el Poder Ejecutivo y ahora se extenderá ese piso a los demás poderes, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que arrastra esta minoría en relación al mercado de trabajo."Estamos discutiendo algo más que el cupo laboral travesti, trans y transgénero, estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que, como ciudadanas y ciudadanos, les corresponde: derechos humanos, de eso estamos hablando", destacó la senadora pampeana por el Frente de Todos, Norma Durango, al iniciar el debate.La nueva reglamentación sólo encontró 6 asbtenciones del interbloque Juntos por el Cambio y 1 voto negativo, también de esa fuerza.En la primera distinción, los senadores Roberto Basualdo, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y María Belén Tapia optaron por esta postura, mientras que el rechazo lo capitalizó el cordobés Ernesto Martínez.