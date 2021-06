Martínez: "No sólo las vacunas son reflejo del compromiso con el pueblo, sino también una gran esperanza en él"

“Las vacunas generan la felicidad de sentirnos cuidados. Tenemos la alegría de saber que tenemos un Estado y un gobierno nacional, provincial y municipal, que está atento a la situación. Que gestiona día a día las vacunas”, destacó la diputada nacional María Rosa Martínez al referirse a la gestión de la pandemia y el avance de la vacunación que ya tiene al 35 por ciento de la población inoculada.

De cara a las legislativas, se mostró expectante en conseguir “los siete diputados” que faltan para el quórum y bregó por la unidad del Frente de Todos.

En esta línea, rechazó las críticas y advertencias del ex presidente Mauricio Macri ante el supuesto riesgo institucional que corre nuestro país si gana el oficialismo”. “Macri nunca va a reconocer que no tiene nada para decir ni para atrás ni para adelante. No tiene historia para reconocer ni tampoco propuesta. Solamente va a decir frases cortas como han dicho sus periodistas que si ganamos los siete diputados que faltan íbamos a ser Venezuela porque no saben que decir”, recalcó.

La diputada oriunda de Almirante Brown dijo:“Valoró mucho la tarea militante, casa por casa, haciendo que los vecinos y vecinas se inscriban, y que también se enteren de la campaña, que se informen cada vez más para perder el miedo, y que entiendan que aun existe la pandemia y que hace falta vacunarse”, sostuvo.Y remarcó además las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Alberto Fernández para hacerle freno a la pandemia. “Me da una gran tranquilidad que tenemos un Estado presente y que tenemos un gobierno que está pensando en salir de esta pandemia. Vi la ceremonia por las victimas y ciento un gran alivio de que seamos quienes somos los que estemos gobernando”, recalcó.No hay salvación individual posible y hay que destacar cada una de las medidas impulsadas por el oficialismo, como el aporte extraordinario que nos ha permitido comprar vacunas”, sostuvo.Y concluyó: