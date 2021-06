Macri en Europa: posible denuncia si viola el aislamiento al volver y risas de Kicillof por la chance de que vaya a un hotel

La funcionaria indicó que "no consta en ninguna base si fue contacto estrecho”, pero sí anticipó que al ex presidente podría caberle una "denuncia penal" en caso de no cumplir el aislamiento al volver del viejo continente

El gobernado Kicillof fue consultado puntualmente sobre la situación de Macri. Sonrió, bajó la cabeza e ironizó: “Me tenté, disculpen”

La directora nacional de Migraciones,, fue consultada tras la polémica por el viaje depor casi un mes luego de haber compartido una reunión con el diputado, positivo de coronavirus.“Cuando Macri se presenta en Migraciones lo único que podemos hacer es fijarnos si tiene algún impedimento para salir del país y en su caso no tiene ninguno", aclaró la funcionaria entrevistada por El Destape.Asimismo explicó que "lo de Macri es más que nada una responsabilidad individual que ya vimos que no la tiene”, dado que la última vez que volvió de viaje “se juntó con varias personas”., esgrimió la funcionaria, a sabiendas de quee el ex mandatario calificó al Covid-19 de "gripe un poco más grave". Sobre su posible retorno, la directora de Migraciones advirtió que "si no cumple le haremos una denuncia penal como a cualquier persona".El mismo tema fue motivo de consulta al gobernador bonaerense,, esta mañana. Es que, según determinó la PBA, todos los residentes deberán aislarse obligatoriamente cuatro días en hoteles al regresar del exterior y el ex jefe de Estado es uno de ellos, ya que vive en Acassuso desde que dejó la Casa Rosada.Luego aseguró: “Con respecto a cualquiera que sale del país, cuando vuelve tiene que cuidarse y cuidar a los demás. Ya hemos visto incumplimientos demasiado reiterados, así que vamos a llamar a todos a que cumplan. Ahora hay multas que se aplican con carácter general a los que incumplen la normativa”.