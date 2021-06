Hasta Viviana Canosa presiona a Vidal: "¿Cuál es la excusa que da para rajarse de la Provincia?"

A la vuelta al piso desde ese video, Canosa se pregunta así misma y le pregunta a Guelar: "¿Cuál es la excusa que da vidal para rajarse de la Provincia?"

La presión de Viviana Canosa a la ex gobernadora le echó leña a la interna PRO pic.twitter.com/ELOiulmGtn — Política Argentina (@Pol_Arg) June 29, 2021

Pese a que presuntamente trabaja de periodista o presentadora de TV,, cuando se conoció que se le ofreció ser candidata en las próximas elecciones.Si bien no está confirmado qué hará, sí se expresa al aire en su programa como parte de ese armado, particularmente desde la perspectiva que comparten. Es quey abandone la idea de encabezar la lista en la Ciudad. Esta última estrategia es la de, que incluye el salto dea territorio bonaerense.Macri, de hecho, blanqueó que convocó a Vidal a revertir la decisión de no presentarse en la Provincia. Bullrich también lo hizo, al igual que otros referentes de esa línea. Ahora Canosa entrevistó, quien supo ser embajador del ex presidente y en los últimos días se hizo famoso por declaraciones misóginas.La maniobra de Canosa comenzó con un video en la que se ve a Vidal, expresando su intención de seguir participando electoralmente en la provincia de Buenos Aires."Lo que más quiero cuidar es la provincia de Buenos Aires porque mi corazón está ahí. Me comprometí a no dejarlos solos y ese compromiso lo tengo que cumplir", es lo que dice en un video la ex gobernadora, que, por si fuera poco tuvo la idea estos días de dejar de ser "orgullosamente bonaerense" en Twitter.