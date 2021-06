La figura de Macri tiene relevancia pero la decisión de cuál es la mejor oferta electoral tiene que ver con otro análisis

“Cada dirigente político tiene sus propias expectativas y cada espacio de Juntos por el Cambio también. Por eso, es lógico que haya diferentes opiniones y visiones sobre cuál es la mejor estrategia y oferta electoral”, así lo analizó el diputado Daniel Lipovetzky al referirse a la dinámica electoral que enfrenta el PRO por estos días y que tiene de protagonistas a hombres y mujeres como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri.

“Lo de parricidio tenía que ver con el liderazgo de Mauricio Macri y eso no está en discusión. Es un ex presidente y es el fundador del PRO. Tiene relevancia pero la decisión de cuál es la mejor oferta electoral tiene que ver con otro análisis, no con lo que representa Macri como fundador del espacio”, insistió.

A diferencia de Macri, el legislador bonaerense bregó por una PASO., sostuvo y relativizó las palabras del ex presidente que advirtió que una interna sería un “parricidio para el PRO”.Con respecto a las advertencias del macrismo duro sobre la posible venezolalización en caso de ganar el oficialismo, consideró que“En la Legislatura bonaerense tenemos mayorías cruzadas. Un triunfo del Frente de Todos puede derivar en la tentación de querer controlar el poder legislativo provincial como nacional”, recalcó al tiempo que valoró la figura decomo representante del radicalismo.