La denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner sale de las manos de los jueces visitantes de Macri

la causa por la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA cambió de jueces en la Cámara Federal de Casación y los cuestionados jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos ya no podrán participar del expediente

se fijará fecha para una audiencia oral y pública pedida por la defensa de la Vicepresidenta y otros procesados con el fin de escuchar argumentos de manera previa a decidir si se declara la nulidad de todo lo actuado, desde que la sala IV de Casación dispuso reabrir la investigación, originada en una denuncia floja de papeles del fallecido fiscal Alberto Nisman

Los magistrados que reabrieron el caso fueron Borinsky y Hornos, quienes aparecen en los registros de visitas al expresidente Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada, horas antes de resolver esa reapertura. El primero, de hecho, no paraba de ir a a jugar al paddle con el ex presidente en la quinta oficial: estuvo ahí 15 veces

Malas noticias, aparentemente, para los sectores mediáticos y opositores que hacían lobby y presión para que los magistrados que visitaban ay jugaban al paddle con el ex presidente siguieran juzgando aLa decisión la tomó el camarista del máximo tribunal penal federal del país, quien comparte la sala IV con los dos jueces cuestionados por sus visitas a Macri pero no pudo evitar sacarlos de la investigación, según publicó Télam en base a fuentes judiciales.. Estos tres magistrados no será la primera vez que tengan que tratar cuestiones que involucran a la vicepresidente, ya qye actualmente tienen a cargo la revisión de decisiones en el llamado casoy además son quienes resolvieron cerrar por inexistencia de delito la causa, con sobreseimientos a todos los acusados, entre ellos Cristina.Desde ahora, es la sala I entonces quien está a cargo de revisar las decisiones que tome el Tribunal Oral Federal 8 en la causa por la firma del tratado con Irán, en la cual la defensa de la ex presidenta pide que se dicte la nulidad y no se haga el juicio oral ya que considera que -como muestra el expediente y como dicen los testigos quey Casación, hasta ahora, no querían escuchar- sobran las pruebas para demostrar que jamás existió intención alguna de encubrir nada a través de Interpol.La juezay los jueces, del TOF8, rechazaron apartarse del caso como habían reclamado las querellas de familiares de víctimas y la DAIA. Al hacerlo remitieron este planteo a Casación Penal y con esta decisión de Carbajo serán ahora los jueces Petrone, Ledesma y Barroetaveña los encargados de analizarlo.Carbajo argumentó que la sala I intervino con anterioridad en el caso, hace cuatro años. Precisamente mañana el TOF 8 hará desde las 9.30 una audiencia para tratar un planteo de recusación del fiscal ante esa instancia, Marcelo Colombo, planteado por las querellas.Cuando finalice esa cuestión, que se espera que no encuentre asidero,, el extitular de Interpol que públicamente desmintió las versiones acerca de un pedido de hacer caer las alertas rojas contra exfuncionarios iraníes acusados por el atentado de 1994.