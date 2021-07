Golpe al Mercosur: Uruguay anunció el inicio de negociaciones comerciales extrazona

Uruguay anunció este miércoles el inicio de las "negociaciones comerciales extrazona” con actores por fuera del Mercosur, aunque ratificó su permanencia en el bloque regional.

“Uruguay comunica el inicio de las conversaciones con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona, al tiempo que ratificamos nuestra postura de defender la modernización del bloque a través de una agenda de negociaciones externas sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente”, señaló la administración de Luis Lacalle Pou a través de un comunicado emitido por la Cancillería local.La decisión fue anunciada en la sesión de la LVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur y que reunirá a los jefes de Estado este jueves de manera virtual.“Uruguay entiende que la decisión 32/00 no está en vigor, ya que nunca fue internalizada”, apuntó la Cancillería, al explicar la cláusula que establece, entre otras cosas, “el compromiso de los Estados Partes del MERCOSUR de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”.En otro tramo de la misiva, y con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y de Economía, Azucena Arbeleche, se notificó nuevamente la imposibilidad de aprobar la reducción del aracel externo común, una de las iniciativas con las que intenta alzarse el gobierno oriental."No se aprobó la reducción del arancel externo común, a pesar de que Uruguay había apoyado algunas de las propuestas presentadas, las que siempre se entendieron formando parte de un mismo paquete con la flexibilización”, repasó.Este jueves Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou volverán a verse las caras de forma virtual tras el encuentro en que quedaron expuestas las diferencias entre los mandatarios respecto a la flexibilización del bloque el pasado 26 de marzo.“Nosotros no estamos conformes, creemos que es bueno iniciar diálogos, sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no canalizan estos acuerdos generan frustraciones“, fustigó el mandatario uruguayo, a lo que Fernández respindió.“Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mi es un honor ser parte del Mercosur”.