Primera denuncia penal contra Macri y Bullrich por enviar armas a Bolivia en apoyo al golpe de Estado

El ex camarista Eduardo Freiler fue el primero en denunciar penalmente al expresidente, Patricia Bullrich, Oscar Aguad y a exfuncionarios de Juntos por el Cambio, por el envío de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado en Bolivia

Siguen las malas noticias paray algunas de las principales figuras de su Gabinete por el escándalo tras conocerse el envío de equipamiento bélico y militar a Bolivia para propiciar y colaborar con el golpe de Estado al gobierno institucional de Evo Morales a fines de 2019.La denuncia, la primera que se realiza en la justicia federal, es por, entre otros delitos.En la presentación de Freiler, ex camarista presionado y perseguido por Macri durante su mandato, se advirtió que la supuesta colaboración en un golpe de estado de un país extranjero implica además violar normativas internacionales. Para el ex juez, se trata de hechos de lesa humanidad que se cometieron en el país vecino y apuntó directamente al ex mandatario y a ex funcionarios de primera línea.Entre los denunciados están Bullrich, exministra de Seguridad y también el exministro de Defensa Aguad, pero también llega la presentación penal al exministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie (el primero en salir a lavarse las manos), Fulvio Pomeo - que era Secretario Consejero Presidencial de Seguridad-, al exembajador argentino Normando Alvarez García, al exdirector de Gendarmería Gerardo Otero y a Enrique Amrein exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.El jueves pasado, el canciller boliviano Rogelio Mayta realizó una conferencia de prensa para denunciar que la administración de Mauricio Macri envió en 2019 al régimen de Jeanine Áñez armamento en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.Durante todo el fin de semana se habló del objetivo de ese envío, y si habría sido para ser utilizado para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".En el ámbito administrativo se abrieron varias investigaciones preliminares, entre ellas una en una fiscalía especializada en armas que ya ordenó medidas. También la AFI, la Aduana y el ministerio de Seguridad comenzaron a investigar los hechos."Todo esto se debe encuadrar en un delito de lesa humanidad", explicó Freiler esta tarde, en diálogo con Radio 10.El Poder Ejecutivo nacional denunciará ante la Justicia el envío de municiones a Bolivia, mientras continúan las repercusiones tras la revelación de que durante su gestión Macri mandó armas a ese país en pleno golpe de Estado y ya con una presentación penal en Comodoro Py."Estamos trabajando sobre una denuncia con distintos organismos del Estado porque también han violado tratados y convenciones", aseguró a C5N el ministro de Justicia, Martín Soria, quien explicó que "seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque el hecho es gravísimo".El viernes pasado, el Gobierno boliviano difundió una carta en la cual daba detalles del envío desde Argentina hacia Bolivia de material bélico y de armamento para reprimir protestas sociales luego del golpe de Estado de noviembre de 2019, en el cual Jeanine Áñez derrocó del poder al presidente Evo Morales.Al hablar esta mañana con radio 10, Soria indicó que a Macri "el Código Penal le queda chico" y dijo que el exmandatario "cargó las armas de la dictadura boliviana"."El Código Penal argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves", completó.