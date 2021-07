¿Quiénes son los periodistas que se sumaron a la política de la mano del macrismo?

El economista y columnista de Radio Mitre, Martín Tetaz, oficializó este lunes su candidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio, lo que suma, junto al lanzamiento de la presentadora Carolina Losada por el Senado de Santa Fe, la segunda incorporación de comunicadores en el frente opositor.

El 2019 nos dejó la enseñanza de que solos no se puede.

Para ganar las elecciones, pero por sobre todas las cosas, para poder gobernar con eficiencia es necesario ampliar JUNTOS POR EL CAMBIO. Pensar en lo colectivo.#QueNoNosRobenLasGanas pic.twitter.com/cMOQUNuXmg — Carolina Losada (@carolinalosada) July 13, 2021

Quiero agradecer al Presidente de la @ccari_ok, @Maxiferraro y al Dip Nac @JnmLopez por haberme recibido esta tarde. Tanto él, como @elisacarrio, me transmitieron su total apoyo en este nuevo desafío. Haré todo lo que esté a mi alcance para devolverle la esperanza a los neuquinos pic.twitter.com/7ZLa2aktUd — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) July 6, 2021

"Vine para decir basta. Hay un riesgo real de un estallido social en la Argentina. Es ahora el momento, sino nos van a llevar puestos, se van a llevar puesta la República”, apuntó Tetaz desde la cervecería Antares, en el patio gastronómico de la Plaza porteña de Houssay.El economista, quien había elogiado los créditos UVA en 2019, ya recibió el respaldo de Losada en redes sociales."El 2019 nos dejó la enseñanza de que solos no se puede. Para ganar las elecciones, pero por sobre todas las cosas, para poder gobernar con eficiencia es necesario ampliar JUNTOS POR EL CAMBIO. Pensar en lo colectivo. #QueNoNosRobenLasGanas", destacó la periodista rosarina.Sin embargo el salto de la televisión a las listas del PRO no es algo novedoso en el armado elecotoral sino que más bien cuentan con un amplio historial:En 2017, también para las elecciones legislativas de aquel año, la ex periodista Débora Pérez Volpin dejó su profesión para sumarse como candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que llevó a Martín Lousteau como primer diputado nacional."Mi aporte en la política argentina es saber escuchar y tratar de entender las necesidades de la gente y, por supuesto, buscar una solución en tiempo y forma", indicó años atrás la exlegisladora quien falleció en 2018 mientras se sometía a una endoscopía.Otro de los nombres visibilizados por las pantallas televisivas fue el de Luis Otero en Avellaneda.“Yo soy Luis nada más, el de acá a la vuelta, soy un vecino, y uno solo no puede hacer mucho, pero cuando muchos se juntan y lo deciden, pueden cambiar las cosas”, repasó el abogado durante la presentación de su precandidatura por la ciudad del sur conurbano bonaerense.El tercer integrante de la lista se corresponde al conductor radial neuquino Carlos Eguía. El fin de semana la Coalición Cívica le ofreció sumarse formalmente como pre candidato a diputado nacional, lo que podría fin a la ronda de negociaciones que mantuvo con la titular del PRO, Patricia Bullrich; Miguel Ángel Pichetto, e incluso el expresidente Mauricio Macri.