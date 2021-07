Cristina compartió el discurso de senadora que destrozó la "mala intención" de Lousteau por usar los muertos del COVID

Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia. pic.twitter.com/imyQP7DY4u — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 22, 2021

La vicepresidenta de la Nación compartió la intervención de la senadora nacional por Neuquén, Silvia Sapag, quien se sintió agraviada por la comparación de Martín Lousteau en el recinto entre los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura militar y los más de 100.000 fallecidos por la pandemia de coronavirus.refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia"compartió Critina en su cuenta de Twitter.. Ocupó distintos cargos de relevanciadijo Sapag.En tal sentido continuó diciendo: "El señor Lousteau compara lo incomparable.pero sus cuerpos no resistieron"."No es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos que construir hospitales y centros de atención para nuestros enfermos., continuó."No es lo mismo causar deliberadamente dolor picaneando penes, vaginas, llagas a buscar la vacuna, el alivio.", desarrolló.No es lo mismo quedarse con Papel Prensa a punta de pistola y tortura a darles ATP a los trabajadores de los diarios La Nación y Clarín", siguió."No es lo mismo el Estado que estuvo detrás del horror de la dictadura que el Estado que está creando y proveyendo vacunas. No es lo mismo un Estado que mata, humilla y degrada que un Estado a un Estado que cuida. Por eso, por la edad, formación y experiencia de Lousteau no tenga entendimiento. No es creíble que no tenga entendimiento", concluyó.La senadora dijo finalmente: "