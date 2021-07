Negacionismo 2021: candidatos de Larreta, López Murphy, Milei y Centurión niegan la dictadura y se burlan

Con las expresiones de Ricardo López Murphy de estos días empieza a verse un abandono parcual de ese consenso de la política nacional de no cuestionar -salvo en sectores marginales- determinas líneas discursivas acerca de los delitos de lesa humanidad perpetrados desde el Estado vía terrorismo durante la última dictadura militar.Es que el precandidato a diputado nacional por la Ciudad en una línea interna de Juntos por el Cambio ratificó su discurso negacionista sobre las víctimas de la última dictadura militar. "Yo nunca retrocedo en estas cosas", afirmó el economista respecto de sus propias declaraciones en horas anteriores, cuando dijo que los desaparecidos "no son 30 mil".De esta forma, desde hace un tiempo los espacios más reaccionarios de la política argentina apuntan a instalar a algunos referentes que sin ningún tipo de tapujos hacen declaraciones negacionistas. Cabe sólo con destacar a Javier Milei quien hasta se atrevió a hablar de "superioridad estética" recordando los peores discursos del nazismo.Tal vez la proliferación de este tipo de mensajes podría explicarse –en una de sus patas- gracias a que hay medios que no sólo le dan lugar sino que ni siquiera los confrontan porque, además, hay un público que lo consume, como todo.En los últimos días el ex ministro de Fernando de la Rúa que hoy compite como parte de la alianza que incluye al PRO y la UCR - quien se había ido de la escena pública durante la crisis del 2001 - lanzó nuevamente al debate un caballito de batalla de la derecha argentina y afirmó: "No hay 30 mil desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del ministerio de Justicia, de la Conadep. No hay secretos ahí".En esta misma línea anoche en un reportaje brindado a Alejandro Fantino, la titular del PRO y ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri fue consultada respecto de las mencionadas declaraciones y se sumó a la polémica al responder: “Hay un informe de la CONADEP que dio un número determinado de 7.800”.Así, quien se presenta como posible aspirante presidencial del PRO de cara a 2023 no reconoció que las organizaciones de derechos humanos siempre hablaron de 30.000 personas desaparecidas ni que se trató de la peor violencia que sufrió la Argentina con una cifra altísima. Sin embargo, señaló: “Aunque puede haber familias que no dijeron nada, yo tomaría como definitivo lo que objetivamente estuvo en la CONADEP”.Pero no sólo se refleja esto en las líneas del PRO, sino que el ahora dirigente político libertario Javier Milei, al frente del Frente Libertad Avanza, metió en su lista precandidatos pro militares y de ultra derecha.Es que al economista lo secundan Victoria Villarruel, integrante de un agrupación de abogados que niegan el terrorismo de Estado, y María Fernanda Araujo, que preside la comisión de caídos en Malvinas y enarbola un discurso en la misma línea.La lista de precandidatos a diputados que encabeza Milei en la ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte presencia del “ala militar”, que sostiene el discurso de “las víctimas del terrorismo de las guerrillas de los '70” y a los que combatieron en la guerra de las Islas Malvinas. Motivo por el que otro dirigente ex carapintada y ex funcionario de Macri, como el también negacionista Juan José Gómez Centurión, salió a respaldarlos.Villarruel, la candidata a diputada que secunda a Milei, niega la existencia del Terrorismo de Estado durante la última dictadura y preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV). El tercer lugar del frente Libertad Avanza lo ocupa Nicolás Emma, líder del Partido Libertario porteño. Y enseguida viene detrás suyo Araujo, que preside la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y es dirigente porteña del partido NOS, que a nivel nacional encabeza el militar retirado Gómez Centurión.Milei logró integrar en su lista a todos los sectores de la derecha liberal, conservadora y militarista; a diferencia del economista liberal José Luis Espert, que no quiso integrarse con Gómez Centurión en una misma lista en la provincia de Buenos Aires. “¡Derecho al Congreso con Milei y Villarruel! ¡Contra el socialismo duro y el socialismo blando para rescatar a la Argentina del fracaso!”, escribió Gómez Centurión en su cuenta de Twitter.Vale recordar que Juan José Gómez Centurión cometió expresiones repudiables, provocativas y polémicas. Ya se conoce su postura de negar el número de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, y lo demostró recientemente con una serie de fotos en las que se mostró con un grupo de jóvenes que sacó a la venta camperas de color "verde musgo" con leyendas negacionistas. No es poco el hecho de que lo hizo el último 24 de marzo, al cumplirse un aniversario más del golpe de 1976.Gómez Centurión, ex oficial del Ejército, ex combatiente de Malvinas y candidato a presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2019 como representante de la derecha -terminó cuarto cómodo detrás del Frente de Izquierda y solo arriba de José Luis Espert-, es uno de los abanderados del negacionismo en Argentina, sosteniendo que "no fueron 30 mil los desaprecidos" de la última dictadura.Mientras tanto Espert -que había propuesto un gran acuerdo con Juntos por el Cambio para enfrentar al kirchnerismo- sorprendió esta semana al sumar a las filas de "Avanza Libertad" a la diputada provincial del PRO, Carolina Píparo, quien será su compañera en la boleta. El tercer lugar lo ocupará Hugo Bontempo, arquitecto y presidente de la Ucedé en Provincia; el cuarto es para la docente de Bahía Blanca y dirigente también de la Ucedé, Karina García; y en el quinto estará Luis Green, ex secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.