Paritarias 2021: nuevo aumento para comercio, ¿cómo acordaron los demás gremios?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó este martes una recomposición del 9% a pagarse en noviembre de 2021 junto con un bono único de $4000, lo que deja su paritaria del 32 al 42%, en linea con la revisión que impulsa el Gobierno nacional.

Según indicaron desde el portal Ambito.com, el cobro de la suma extraordinaria se llevará adelante durante la, al tiempo que se activará una nueva"Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase y le ganen a la inflación, y también", enfatizó meses atrás eldurante su participación en elCon unasólo en el primer semestre y próximo a superar el IPC estimado en el Presupuesto 2021 del 29%, loscon negociaciones aun sin sellar muestra el siguiente escenario:El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y los empleadores de la actividad agrupados en las cámaras Consudec, Coordiep y Caiep acordaron a finales de mayo un aumento salarial del 68% para el personal del sector incluido en la Ley 13.047, desde el mes de mayo de este año y con revisión en octubre.La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) logró un 57% de incremento para los operarios de bodegas y viñas, incluidas subas remunerativas y no remunerativas. El acuerdo fija una actualización hasta febrero de 2022 del 47% remunerativo y del 10% en conceptos no remunerativos, a pagarse en cuotas.La Asociación Sindical de Buzos Profesionales firmó un acuerdo paritario en junio, que implicó una suba del 53%: 15% mayo, 9% julio, 10% octubre, 10% enero y 9% marzo. Se volverán a sentar a negociar en abril del 2022.Mosaístas, por su parte, cerraron en mayo un acuerdo cercano al 49%, que incluye además el pago de $ 21.000 en tres cuotas (abril, julio y septiembre), junto con una cláusula de revisión en septiembre.El personal legislativo logró un aumento salarial del 40%. La suba se realizará en cuatro tramos de 10% cada uno y las cuotas son acumulativas.La Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) consiguió el último lunes un aumento adicional del 12% al 35,8% que había pautado en abril. De esta forma, el incremento total será de 47,8% y empatará a la inflación que según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central será del 48% para todo 2021.El Sindicato de la ExCaja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi) acordó a mediados de junio con las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) una mejora del 45,5% en cuatro tramos: 17% en junio, 12% en agosto, 5% en octubre y un 6% en enero. El acuerdo contempla además una cláusula de revisión en noviembre.El sindicato de la Sanidad llegó a un acuerdo salarial con las prestadoras privadas por un 45% de aumento en cuatro cuotas, con una revisión en febrero de 2022. La suba será escalonada: 15% en julio; 15% en septiembre; 10% en noviembre y 5% en febrero, para luego abrir una pauta de revisión.La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras empresarias de la actividad avanzaron con una revisión de mejora superior al 45%, con revisión en diciembre.La Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines (Fatida) y la Federación de la Industria Gráfica y Afines (Faiga) acordaron en abril un incremento salarial del 33% en cinco tramos desde este mes y hasta marzo de 2022, lo que incluyó una cláusula de revisión en octubre próximo.Los trabajadores de Aysa recibirán un aumento del 32% durante este año, según acordaron en marzo en paritarias el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, y la presidenta de la empresa, Malena Galmarini. El acuerdo anual también estipula una cláusula de revisión en noviembre próximo.La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf); las empresas privadas bonaerenses de generación y distribución de energía y las firmas nacionales de transporte del servicio acordaron en abril una recomposición salarial del 29,5% en cinco tramos, sin embargo tendrá una clausula de revisión en noviembre próximo.