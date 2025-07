Paritarias estatales: por mayoría sindical Salta acordó una suba del 14% pero sigue el conflicto docente en varias provincias

El gobierno de Salta consiguió cerrar un nuevo acuerdo paritario con la mayoría de los gremios estatales, estableciendo una recomposición salarial del 14% en tres tramos durante el segundo semestre y un bono de $50.000 a cobrar con los haberes de julio. Pese a la firma del entendimiento, los principales sindicatos docentes de la provincia, junto con ATE y sectores autoconvocados, rechazaron la oferta y continúan en plan de lucha.En total, la suba anual para estatales salteños alcanza el 23%, con una cláusula de revisión en octubre. Pese a que el oficialismo lo presentó como un logro en un contexto de alta complejidad económica, tanto la Asociación Docente Provincial (ADP) como el gremio técnico AMET reforzaron la resistencia. Ambos, hicieron énfasis en reclamos históricos por el blanqueo de sumas no remunerativas, como el código 690, y coincidieron en que la propuesta no responde a las demandas estructurales del sector. A ellos se sumó ATE, que calificó la oferta como “miserable” y denunció una pérdida constante del poder adquisitivo.Docentes autoconvocados, por su parte, se mantienen en paro hasta el viernes y no reconocen representación sindical formal. En asambleas rechazaron la última oferta y advirtieron que el aumento acordado con otros gremios consolida cifras "en negro" que perjudican jubilaciones y licencias. Aunque el gobierno mejoró ítems específicos como jerarquización y transporte, el salario básico docente quedó en el centro del desacuerdo.Por otro lado, en Santa Fe la paritaria estatal fracasó durante la última reunión. Por tanto, los gremios UPCN y ATE aguardan una nueva propuesta formal, mientras que docentes y asistentes escolares sostienen medidas de fuerza por salarios que, en promedio, rondan los $800.000 y no alcanzan para cubrir la canasta básica.En Tierra del Fuego, el gremio SUTEF cumplió un paro de 48 horas que afectó el reinicio de clases tras las vacaciones de invierno. Reclaman una recomposición real y denuncian que los índices oficiales de inflación no reflejan el alza de precios que enfrentan las familias.Además, Jujuy atraviesa una experiencia similar. Al momento, dos gremios docentes encabezaron esta semana un paro de 48 horas y una marcha de antorchas en rechazo a un aumento del 2%. La advertencia de la ministra de Educación de descontar los días no frenó las movilizaciones, pero el reclamo por una negociación urgente, así como la idea de continuar con el plan de lucha se mantiene firme.