Piden la expulsión de Fernando Iglesias por su agresión a Florencia Peña: el listado de sus ataques a mujeres

la diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti presentó el pedido formal de castigo que podría llegar a la exclusión en la Cámara de Diputados de su colega Fernando Iglesias (PRO), tras su ataque verbal “violento contra las mujeres” y sus dichos “misóginos” contra la actriz Florencia Peña por una reunión que mantuvo el año pasado con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos

Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami. https://t.co/rKX94o4EkM — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) May 10, 2021

Finalmente y como se había anunciado,Según el escrito que presentó en la Cámara de Diputados, la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires asegura que Iglesiasy hace referencia a diferentes hechos en donde está involucrado. Es que, tal y como dice, es cierto que no es la primera vez que el diputado PRO ataca a mujeres.En este caso, Iglesias decidió describir como "escándalo sexual" y "fiesta sexual" al encuentro oficial y registrado que Peña mantuvo con el Presidente en la residencia de Olivos con motivo de buscar una solución a la problemática de artistas y referentes de la cultura, que durante 2020 se encontraban imposibilitados de trabajar por las restricciones para frenar la pandemia de Covid. También se conoció que hubo reuniones similares en el mismo momento que tuvieron empresarios como Carlos Rottember, del teatro, y actores, como el radical Luis Brandoni.El proyecto de Cerruti es acompañado por Victoria Rosso, Paola Vessvessian, Mónica Macha, Laura Russo, Hilda Aguirre, Mara Brawer, Ayelén Spósito, Patricia Mounier, Claudia Ormaechea, María Rosa Martínez, María Jimena López, Mabel Caparrós, Gisela Marziotta y Gabriela Estévez. A este grupo se le sumaron otras voces como la de los periodistas Bruno Bimbi y María O´Donell y la escritora María Florencia Freijo, entre otros.: En el marco de un cruce en TN, el diputado del PRO que busca revalidar su banca por Juntos por el Cambio intentó denigrar a la dirigente directa y explícitamente por su condición de mujer. "¿Artemio (López) no vino? Es difícil discutir así, porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio y me dejaba hablar un poco más", lanzó.En 2014, en contexto electoral, Iglesias apuntó contra Cirio, cuando su marido iba como candidato para continuar con la Intendencia de Lomas de Zamora."Y bueno, votás al peronista con el gato más lindo de acompañante y después te inundás. Es así", dijo el dirigente PRO en un comentario repudiable en Twitter. Pero fue por más y ante la pregunta de una seguidora respecto a qué se refería cruzó: "¿Después de Insaurralde, hay alguna duda?".Cuando le dijeron que había incurrido en "una categoría re degradante y machista", Iglesias volvió a demostrar su misoginia y cerró: "Ajá! Prostituta de alto nivel te gusta más?".a inicios de 2021 la también presentadora de TV e influencer de Twitter publicó un comentario respecto a las vacunas: "Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, escribió, a lo que Iglesias intentó descalificarla: “Si era con mucha inteligencia no te preocupes, no hablaban de vos”.tras ser eliminada de Máster Chef, Rincón se dirigió hacia la salida del estudio en el que se grababan los programas, y allí gritó: "¡Viva Perón, carajo!". Lo mismo que hizo previamente en el mismo show y a sabiendas de que ese fragmento siempre sale al aire.Iglesias usó Twitter para atacarla: "Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami". Como casi siempre, le salió mal y las redes lo dejaron en ridículo. El usuario Sbaraglia le recordó a Iglesias que "cuando la eligieron como mejor plato de la jornada, en marzo, ya lo había dicho". Por si tenía dudas, le dejó el video. "Se lo dejo ya que tanto le parece interesar lo que hacen los participantes de un programa de tevé. Un saludo, papi".Iglesias no solo ataca a las mujeres con comentarios misóginos, sino que también intenta combinar su machismo con su antiperonismo, por lo que embistió también la representación de Evita, quien fue la impulsora de la denominada ley del voto femenino que fue aprobada el 23 de septiembre de 1947 durante el primer mandato de Juan Domingo Perón.Ante un usuario de Twitter que aseguró no ser peronista pero que señaló que la figura de Evita encarnó los reclamos de las mujeres, el diputado macrista contestó: "Comprendo, muy bonito, aplausos. Pero, ¿qué hizo? ¿Alguien me puede decir qué hizo además de subirse al hecho consumado y festejar?".