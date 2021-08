De la música urbana al fútbol y PSG: qué dijo Alberto Fernández de Wos y Messi

"Wos me parece una forma de expresión musicalmente rara, pero impresionante. Él me impresiona, por las letras, por el compromiso. Porque no es complaciente"

#CajaNegra | De la música urbana de #Wos al fútbol y el pase de Lionel Messi al @PSG_espanol: qué dijo Alberto Fernández del músico y del astro de la @Argentina. pic.twitter.com/s8ExndZXUh — Política Argentina (@Pol_Arg) August 11, 2021

"Es un jugador excepcional. Le tengo mucho respeto y admiración. Lo único que no le pasó es nacer en Argentinos Juniors. Lo mereció, pero nació en una cuna muy linda"

El presidenteparticipó del reconocido ciclo de entrevistas denominado, que se emite exclusivamente por internet a través de Youtube, y desde allí no sólo abordó temas formales o "serios", como la pobreza, la economía, su vínculo cony las elecciones, sino también que se metió en aspectos y temas de la informalidad y la juventud, como lo que ocurre con la música urbana y el fútbol.En primer lugar,y el entrevistado se quedó con uno de los nombres mencionados., inició Fernández su respuesta.Luego se refirió a cuestiones musicales y dejó una especie de pedido para conocer a Wos: "Tiene la lógica más del fraseo, con la música más en un segundo plano". Y concluyó: "Me parece un punto aparte.".Tras eso, lo consultaron por "otra de sus pasiones", como el fútbol, y le hablaron del"El fútbol se ha profesionalizado y cada uno busca futbolistas de la talla de Messi, el mejor resultado financiero y económico.", comenzó Alberto.Y luego lo ponderó y lanzó un chiste sobre el origen de Messi en Newell´s: