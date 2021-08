Aparecieron videos del cumpleaños en Olivos: denuncian que la oposición los guardaba para horas antes de las PASO

A una semana de la llamativa filtración de la primera foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez junto al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante el aislamiento obligatorio, el portal El Destape y la TV Pública difundieron dos videos del mismo evento

Lo novedoso de la situación es cuál es la versión, y denuncia, acerca deel destino de este video y cómo lo querían usar la oposición y un medio cercano a Juntos y particularmente al ex presidente Mauricio Macri. Es que, según El Destape, la coalición opositora y La Nación ya poseían las imágenes y planificaban, al unísono, sacarlo a las luz "dos días antes de las PASO"

Las imágenes que captan lo ocurrido esa noche no muestran nada muy diferente a las dos fotos previas: se puede ver cómo le cantaban el cumpleaños a la primera dama en el chalet de Olivos, se escucha al perro presidencial Dylan ladrar, hay personas sentadas con marcada distancia entre sí pero sin barbijos (estaban comiendo y bebiendo, como actualmente se permite en bares), no hay gritos, ni música fuerte. No se ve a ninguna persona que no estuviera en la fotografía. Se le canta el feliz cumpleaños a Fabiola Yáñez, que agradece. No mucho más.Nada borra el "error" -no sólo ciudadano sino también político- y el Presidente ya lo reconoció y pidió "perdón al pueblo". Lo hizo más de una vez. También explicó que esa fue "una reunión social" que no debió "ocurrir y no volverá a ocurrir". Le recordó a la gente que su función lo llevó a tener que mantener encuentros laborales con muchas personas porque "no se gobierna por Zoom. Diferenció su actitud de la del PRO cuando gobernaba la Nación. Yáñez, en tanto, ya se puso a disposición de la justicia en la causa en la que se investiga la violación de las medidas de restricción durante el aislamiento social. Allí se definirá qué sanción le corresponde. Como a los ciudadanos comunes que incurrieron en lo mismo.Ese día, la información indica que Alberto estuvo hasta las 10 de la noche en una reunión con dirigentes con la comunicación de las mujeres del gobierno como tema. Al terminar, el Presidente pasó por la sala donde estaba Fabiola. Por eso no la culpó, sino que la realidad indica ese orden de hechos. Lo corroboran los horarios de ingreso y egreso a Olivos."Alberto yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque cuando uno es Presidente o Presidenta en nombre de una fuerza nacional los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones de normas que uno puede tener se magnifican en el caso de los gobiernos populares, y se exacerban para irritar, para indignar", advirtióayer en un acto, en el que también le marcó a Fernández la necesidad de que "ordene lo que tenga que ordenar".Esto último, en estrictos comentarios en off, ya se venía diciendo a cielo abierto: "si hay foto, hay video", reza el proverbio milennial, y desde el Gobierno lo reconocían y lo sabían. También arriesgaban que "no muestran nada nuevo". Una reunión social que no debió hacerse pero breve y poco asistida. Así es que se supo que el Gobierno habría avanzado en una "investigación interna" sobre los participantes del cumpleaños para saber quién fue el que filtró la foto y dejó el pie para la maniobra opositora.