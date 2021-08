Denunciaron a Carrió por su fiesta de cumpleaños con 70 personas en cuarentena: las fotos

La denuncia a Carrió fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten al tener conocimiento sobre la fiesta de cumpleaños de la ex legisladora en la que asistieron 70 invitados, entre ellos el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el pre candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli







La líder de la Coalición Cívica,, fueen su casade Capilla del Señor, en el noreste de la Provincia de Buenos Aires.Según las crónicas publicadas por medios como Infobae, Perfil y Página 12 - de distintas líneas editoriales - en aquel momento, el festejo se realizó en el domicilio de Carrió y estuvieron hasta las 3 de la mañana a puro mariachis junto a otros funcionarios macristas y radicales como Alfonso Prat Gay (ex ministro de Economía), Adrián Pérez (ex secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior), Mario Quintana (ex vicejefe de Gabinete), el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el diputado nacional Héctor "Toty" Flores, entre otros.(R)De acuerdo a lo previsto por el decreto 1033/2020 que rigió desde el 21 de diciembre 2020 al 31 de enero 2021, lEn el caso del territorio bonaerense, las reuniones sociales privadas no podían realizarse con más de 20 personas dada la situación epidemiológica.Así fue porque el decreto nacional 1033 fue adherido por la provincia de Buenos Aires 9 días más tarde, a través del 1231/20 publicado del 29 de diciembre de 2020. La resolución 4391/20 que reglamentó ese decreto provincial impuso que para municipios en Fase 4, como estaba Exaltación de la Cruz, podía haber "actividades sociales, recreativas y familiares hasta 20 personas al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural".“Claramente, como surge de la información periodística recabada, la normativa sanitaria fue burdamente violada por la anfitriona y por sus asistentes, quienes, dicho sea de paso, se encontraban legal y moralmente más obligados que cualquier ciudadano a dar el ejemplo, pues muchos de ellos ocupan puestos de relevancia en la función pública”, se lee en la denuncia sobre Carrió.El abogado denunciante pidió que "se tenga por formulada la correspondiente denuncia penal y se me cite a su ratificación", "se corra vista a los fines de que se impulse la investigación", "se lleven a cabo las diligencias probatorias sugeridas" y, por último, "se indague, procese y eleve a juicio a los responsables, autores, cómplices encubridores o partícipes de las maniobras denunciadas, exonerándolos de las plantas del estado o bien inhabilitándoselos a desempeñar cargos públicos".En cuanto a la situación epidemiológica general al momento del cumpleaños, la provincia de Buenos Aires había notificado un ascenso de casos de Covid en las dos semanas previas, las número 51 y 52. De hecho, en aquel entonces, todos los funcionarios, como hacía desde fines del mes de noviembre el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, pedían pasar las fiestas de fin de año con un número reducido de hasta 10 personas y, si era posible, convivientes.Antes de realizarse la denuncia en Comodoro Py, lapublicó un comunicado ante una eventual demanda por el último cumpleaños de la dirigente política."Respecto a la reunión realizada del 26 de diciembre de 2020 con motivo del cumpleaños de Elisa Carrió, y ante comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron, se aclara que este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación", argumentaron desde el partido político que creó Carrió.Y en la misma línea, agregaron: "En ningún momento se ocultó a la población, además de haber sido informado a las autoridades locales. También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades".Además, advirtieron: "Se pone en conocimiento de estas circunstancias a todos los medios periodísticos a los fines de evitar incurrir en real malicia en futuras publicaciones".La presentación ingresó por la fiscalía federal número uno a cargo de Ramiro González.En cuanto al ex mandatario, no cumplió con el aislamiento obligatorio de siete días tras su viaje a Europa y le labraron un acta. Él había declarado que pasaría la cuarentena en su casa de San Isidro pero no estaba en el domicilio cuando pasaron inspectores del ministerio de Salud a constatar su paradero.Macri regresó al país el 9 de agosto tras permanecer 43 días en Europa, con el objetivo de sumarse a la campaña de los postulantes de Juntos por el Cambio rumbo a las PASO del 12 de septiembre.