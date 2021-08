Randazzo criticó el nivel del debate electoral: "Argentina discute estupideces todos los días"

En cuanto a sus propuestas de campaña, precisó que en el Congreso buscará "establecer una agenda nueva, que discuta la ley laboral, los contenidos de la educación", a la vez que le "gustaría implementar una nueva ley en materia de exportaciones” para incrementarlas y no limitarlas.

En su carrera hacia las PASO, el precandidato a diputado nacional por Vamos Con Vos en la provincia de Buenos Aires,, hizo un llamado a discutir "temas trascendentales como la inflación" e interpretó que "la Argentina discute estupideces todos los días".“Discutimos si Cristina sacó un micrófono, si Macri volvió o no. Hay que discutir temas trascendentales como la inflación", señaló en declaraciones radiales el ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner, justamente quien fue la figura de uno de sus spots de campaña , ya que simuló un supuesto diálogo con la ex presidenta cuando ésta le ofreció candidaturas en 2015 que el dirigente de Chivilcoy no aceptó debido a que pretendía una candidatura presidencial sin internas.Para Randazzo,"hay que romper la trampa de otros partidos como el macrismo", y aseguró que su espacio político "intentará resolver los problemas de la Argentina"."Necesitamos generar un estímulo al que produce, impulsar el valor agregado. Para eso, tiene que haber un gobierno que te acompañe. No hay préstamos para que el sector productivo pueda ampliarse. Éstas son las cosas que hay que discutir", concluyó.