A menos de un mes para las PASO, Kicillof se sumó de improvisto al operativo de vacunación casa por casa

“Estas acciones sirven para romper la barrera de desconfianza y miedo que algunos han querido construir respecto de la vacuna, que es la herramienta que nos permite dar el paso hacia el fin de la pandemia”

Con un promedio de 150 mil aplicaciones diarias, la Provincia ha inmunizado a más de 10,6 millones de bonaerenses, de los cuales más de 4,8 millones cuentan con el esquema completo. Asimismo, la campaña continúa con la vacunación de los y las menores de entre 12 y 17 años, abarcando ya a más del 70% de quienes presentan condiciones de salud priorizadas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, encabezó este miércoles junto al ministro de Salud bonaerense,, el operativo de vacunación contra el coronavirus que se realiza casa por casa en La Plata.El mandatario bonaerense volvió al ruedo con una visita sorpresa a la localidad de Arturo Seguí, luego de un parate en las actividades proselitistas. En su recorrido casa por casa, Kicillof enfatizó:En ese sentido, afirmó que la, le permitió al Gobierno bonaerense pasar a “una modalidad de trabajo más milimétrica”: buscar a sus casas a todos aquellos que por problemas de “trabajo o conectividad” no accedieron aún a la vacunación.“También estamos realizando un registro de cuáles fueron las dificultades que atravesaron las personas que aún no están vacunadas. Con este tipo de acciones, demostramos que tenemos un Estado presente que se ocupa de todos y principalmente de quienes afrontan situaciones más difíciles”, agregó.La campaña de vacunación sumó, en esta nueva etapa, colectivos para visitar de manera itinerante diferentes localidades junto a un equipo de vacunadores, promotores y personal de salud. A este abordaje, que ya ha alcanzado a distintos barrios de San Isidro, San Miguel, La Matanza, Tres de Febrero, La Plata y Lanús, se suman el tren sanitario y las postas itinerantes en estaciones de trenes del conurbano bonaerense.Además, en territorio bonaerense rige la, que establece que todos los y las mayores de 18 años pueden recibir laprimera dosis con sólo presentar un DNI que acredite su domicilio en la Provincia.En los últimos siete días, Kicillof solo participó de una actividad de campaña. La realizó el viernes en San Martín, donde visitó una empresa de colectivos que anunció una inversión de cuatro millones de pesos y participó de una reunión con sectores productivos del distrito.Ese día, por la tarde, se reunió con el Presidente en la Casa Rosada y no tuvo más actividades hasta este martes, cuando encabezó la conferencia habitual por la situación epidemiológica. Se reunió con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y recibió al ministro de la Corte Suprema Eduardo Pettigiani, quien presentó su renuncia.Este miércoles volvió al ruedo. Lo hizo con una improvisada visita a un operativo de vacunación casa por casa en la localidad de Arturo Seguí, un barrio de las afueras de La Plata. En el equipo de comunicación del gobernador aseguran que no había ninguna actividad de campaña prevista, pero que, como los tiene acostumbrados, avisó de un momento a otro que iba a visitar el lugar.En los próximos días,, pero mostrar al mismo tiempo gestión., afirman en el entorno del gobernador. Al tiempo que explican que desde el ejecutivo provincial buscaron mostrar gestión “todo lo que se pudo” porque, “como siempre dice el gobernador, nuestra campaña es la gestión”, repiten en formato eslogan.Sus próximas actividades serán en el conurbano y el interior, con reuniones y diferentes actividades, pero sin hacer anuncios ni actos, explicó un vocero del mandatario.Los ministros y ministras del gabinete continúan, ellos sí ininterrumpidamente, con los desembarcos en diferentes distritos donde, acompañados por referentes locales y precandidatos, encabezan encuentros y recorridas.